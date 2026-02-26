РОСА запустила «Витрину популярных приложений» для «РОСА Фреш» и «РОСА Хром»

Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о запуске веб-сервиса «Витрина популярных приложений» для ОС «РОСА Фреш» и «РОСА Хром». Новый инструмент упрощает установку программного обеспечения для пользователей настольных операционных систем РОСА и делает работу с экосистемой компании более удобной и понятной. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Витрина представляет собой каталог с тщательно отобранным программным обеспечением, от офисных приложений до игр, которое можно установить на компьютер под управлением «РОСА Фреш» и «РОСА Хром» буквально в один клик. При этом установка осуществляется исключительно из официальных репозиториев РОСА, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и целостности системы.

На старте в витрине доступно 158 программ. В дальнейшем планируется расширение каталога до 300 наиболее востребованных приложений без стремления объять необъятное — приоритетом остается качество и востребованность программного обеспечения.

Пакет с витриной устанавливается по умолчанию в среде рабочего стола Plasma 6 на «РОСА Фреш» и «РОСА Хром» 13. При выборе приложения «Витрина» в меню или на рабочем столе открывается вкладка браузера со страницей apps.rosa.ru. Пользователю доступны тематические категории и поиск по приложениям. Установка осуществляется через специальную ссылку-триггер, при этом само программное обеспечение загружается исключительно из официальных репозиториев РОСА, а не с веб-страницы витрины.

Витрина поддерживает светлую и темную темы оформления с автоматической адаптацией под настройки рабочего окружения. При нажатии на кнопку «Установить» всегда устанавливается актуальная версия программного обеспечения из репозиториев РОСА. В дальнейшем обновление приложений происходит штатными средствами операционной системы, например, через графическую программу «Светофор».

Решение ориентировано на популяризацию настольных операционных систем РОСА и снижение порога входа для новых пользователей и для системных администраторов, которые мало знакомы с Linux и плохо ориентируются в экосистеме доступных приложений. В отличие от классических инструментов управления пакетами, где представлены в том числе консольные утилиты, библиотеки и системные пакеты, для новых пользователей витрина предлагает только отобранные пользовательские приложения в удобном формате, привычном по магазинам приложений.

В каталог включается программное обеспечение, лицензии которого допускают свободное распространение в составе репозиториев РОСА. Возможность покупки коммерческого ПО напрямую через витрину на текущий момент не реализована, однако вместо кнопки «Установить» может быть размещена ссылка на официальный сайт правообладателя.

«Мы создавали Витрину как простой и привычный инструмент для установки программ, без необходимости разбираться в технических деталях пакетных менеджеров. При этом принципиально важно, что все приложения устанавливаются только из официальных репозиториев РОСА. Даже в случае гипотетической подмены веб-страницы сторонним лицом установка стороннего или вредоносного ПО невозможна. Это принципиальная архитектурная особенность решения», — отметил Алексей Киселев, руководитель разработки ОС РОСА.