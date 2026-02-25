«СКБ Контур» и дистрибьютор ИT-решений «АйПиМатика» договорились о партнерстве для развития цифровой инфраструктуры

Компания «СКБ Контур» заключила соглашение о стратегическим партнерстве с ООО «АйПиМатика», VAD-дистрибьютором телекоммуникационных, ИT и AV-решений. Целью взаимодействия является объединение компетенций для модернизации цифровой инфраструктуры, разработки устойчивых бизнес-моделей и усиления технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор ООО «АйПиМатика» Михаил Усов. В рамках партнерства компании будут совместно работать над модернизацией цифровой инфраструктуры, внедрением современных технологий, услуг и программных продуктов.

Важной составляющей сотрудничества станет обмен опытом, знаниями и важной технологической и методологической информацией. Кроме того, стороны объединят усилия для разработки специализированных инструментов мониторинга, сбора и анализа данных, которые позволят точнее выявлять потребности рынка в цифровых продуктах отечественного производства.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Это партнерство — значимый шаг в укреплении экосистемы для бизнеса Контур. Уверен, что вместе мы сможем предложить клиентам уникальные интеграционные решения, которые повысят их эффективность и технологическую независимость».

Михаил Усов, генеральный директор ООО «АйПиМатика»: «Сотрудничество с «СКБ Контур» позволяет продемонстрировать новым заказчикам возможности решений из нашего портфеля. Мы всегда рады расширить географию наших инсталляций и пополнить библиотеку наших кейсов новыми интересными проектами. Диверсифицируя наш портфель, мы, в свою очередь, даем своим партнерам свободу выбора, помогаем повысить гибкость и конкурентоспособность их бизнеса, а также расширить спектр предложений для различных сценариев».