Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Versta.io развивает собственные платформы на фоне ограничения западных мессенджеров

Домены мессенджера Wh*****p были исключены из Национальной системы доменных имен (НСДИ), внедренной российскими провайдерами в 2021 г. В настоящий момент доступ к мессенджеру на территории России возможен через V*N-сервисы. Кроме того, реализуется замедление мессенджера Telegram и ходят разговоры о его блокировке в будущем. В сложившейся ситуации эксперты цифрового логистического оператора versta.io заявили о разработке собственного решения. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

«Мы начали создавать собственное коммуникационное решение, хотя это потребует и финансовых инвестиций и времени. Хорошо еще, что у нас есть соответствующие компетенции внутри компании. Но стоит задуматься о том, сколько таких же компаний, у которых пока нет ресурсов на разработку собственных коммуникационных платформ. Они, конечно, могут оказаться в тупике, — отметил сооснователь цифрового логистического оператора versta.io Виктор Сизов. — Мы в целом смотрим на сложившуюся ситуацию с замедлениями и блокировками иностранных мессенджеров, как на окончательное изменение структуры деловых онлайн-коммуникаций. Это не шторм, который пройдет завтра. Прежней модели “работа через западные мессенджеры”, скорее всего, больше не будет».

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

По мнению экспертов versta.io, полное отключение сервисов может обернуться для бизнеса прямым падением выручки.

«Для нас главное — это сохранение сервиса для клиента. Основные же риски для отрасли логистики в целом – это падение выручки из-за невозможности быстрой связи с клиентом и рост издержек. Мы, например, помимо прочего также тратим деньги на интеграцию мессенджера Max в корпоративный периметр, — сказал Виктор Сизов. — В итоге мы, конечно, справимся, поскольку предприниматель в России адаптируется ко всему. Но бизнесу нужно время».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще