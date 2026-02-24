Versta.io развивает собственные платформы на фоне ограничения западных мессенджеров

Домены мессенджера Wh*****p были исключены из Национальной системы доменных имен (НСДИ), внедренной российскими провайдерами в 2021 г. В настоящий момент доступ к мессенджеру на территории России возможен через V*N-сервисы. Кроме того, реализуется замедление мессенджера Telegram и ходят разговоры о его блокировке в будущем. В сложившейся ситуации эксперты цифрового логистического оператора versta.io заявили о разработке собственного решения. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

«Мы начали создавать собственное коммуникационное решение, хотя это потребует и финансовых инвестиций и времени. Хорошо еще, что у нас есть соответствующие компетенции внутри компании. Но стоит задуматься о том, сколько таких же компаний, у которых пока нет ресурсов на разработку собственных коммуникационных платформ. Они, конечно, могут оказаться в тупике, — отметил сооснователь цифрового логистического оператора versta.io Виктор Сизов. — Мы в целом смотрим на сложившуюся ситуацию с замедлениями и блокировками иностранных мессенджеров, как на окончательное изменение структуры деловых онлайн-коммуникаций. Это не шторм, который пройдет завтра. Прежней модели “работа через западные мессенджеры”, скорее всего, больше не будет».

По мнению экспертов versta.io, полное отключение сервисов может обернуться для бизнеса прямым падением выручки.

«Для нас главное — это сохранение сервиса для клиента. Основные же риски для отрасли логистики в целом – это падение выручки из-за невозможности быстрой связи с клиентом и рост издержек. Мы, например, помимо прочего также тратим деньги на интеграцию мессенджера Max в корпоративный периметр, — сказал Виктор Сизов. — В итоге мы, конечно, справимся, поскольку предприниматель в России адаптируется ко всему. Но бизнесу нужно время».