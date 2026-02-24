В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями

В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 сентября 2026 г. участники коммерческих грузоперевозок должны перевести в электронный формат основной документ, который подтверждает факт перевозки, — транспортную накладную. Один из самых острых вопросов внедрения обязательного ЭДО в логистике связан с тем, что пункты погрузки часто находятся в местах, где нет сети.



Водители должны подписывать электронную транспортную накладную (ЭТрН) онлайн через мобильное приложение, подтверждая приемку груза. После этого документ автоматически передается в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), а в ответ приходит QR-код. Его водители предъявляют в пути сотрудникам ГИБДД и других контролирующих органов вместо бумажного документа, в случае отсутствия доступа к интернету.

Раньше, если в точке погрузки не было интернета, водителю приходилось ехать туда, где ловит сеть. Там он подписывал ЭТрН, дожидался прихода QR-кода и после этого мог отправляться в рейс.

Второй вариант — уехать и уже в пути, когда появилась сеть, снова зайти в приложение, подписать ЭТрН и получить QR-код.

Теперь при попытке подписания ЭТрН без интернета водитель увидит оповещение, что накладная будет подписана автоматически при появлении интернета.

Можно сразу отправляться в рейс, и как только доступ к сети появится, процесс подписания завершится без участия водителя. Мобильное приложение сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» сразу передаст ЭТрН в ГИС ЭПД, после чего система сформирует и направит QR-код. Водитель увидит оповещение, что код получен.

Эта опция доступна и для массового подписания ЭТрН: такие накладные отобразятся в списке с пометкой «Будет подписано позднее».

Антон Шевченко, руководитель по развитию направления ЭПД в «Контуре»: «По данным опроса пользователей мобильного приложения «Логистика», 56% водителей в каждом рейсе сталкиваются с необходимостью подписания документов в местах, где нет интернета. Еще около 30% отметили, что такая потребность возникает несколько раз в неделю или в месяц. Функционал отложенного подписания призван решить эту проблему. Команда продукта постоянно работает над снижением барьеров, чтобы обеспечить пользователям максимально комфортный переход на обязательные ЭПД».

Возможность отложенного подписания появится у всех пользователей мобильного приложения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» сразу после загрузки обновленной версии.