В Татарстане внедряют единую систему учета государственного и муниципального имущества

В Татарстане завершена первая очередь внедрения Единой информационной системы по учету и управлению государственным и муниципальным имуществом – ЕИС «Имущество». Проект реализован Министерством земельных и имущественных отношений совместно с Минцифры Татарстана по поручению Раиса Республики Рустама Минниханова. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры Татарстана.

До запуска системы учет велся более чем в семи информационных решениях, а в отдельных муниципалитетах данные сводились в файлы и локальные базы. ЕИС «Имущество» переводит ведение реестров на единый ресурс с унифицированными требованиями к отраслевым бизнес-процессам. Включение и исключение объектов из реестра теперь идет через цифровые сценарии, что минимизирует произвольные операции. Практически весь массив государственного и муниципального имущества республики — 1516048 объектов, или 93% от общего объема — был системно оцифрован, структурирован и собран в единой цифровой базе. По масштабу и объему миграции данных это одна из крупнейших работ по консолидации имущественного учета в регионе.

Технологически система развернута в собственном продуктивном контуре. В системе реализовано 78 бизнес-процессов, из них 32 относятся к государственным и муниципальным услугам; 16 услуг автоматизированы полностью, по 16 результат фиксируется в системе. Через СМЭВ система интегрирована с Росреестром, ФНС, СФР.

В рамках второй очереди предусмотрено внедрение подсистемы управления финансовыми отношениями.

Внедрение ЕИС «Имущество» должно обеспечить кратное сокращение сроков предоставления услуг и сокращение времени подготовки консолидированных отчетов.