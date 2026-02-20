«МегаФон» улучшил связь в Новомичуринске

Мобильный сигнал в Новомичуринске заметно стал стабильнее, а площадь покрытия выросла. Инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи, и модернизировали существующие базовые станции, чтобы сеть выдерживала пик нагрузки и обеспечивала комфортное подключение для всех абонентов.

Новомичуринск — самый молодой город Рязанской области. Он появился в конце 1960-х вместе со строительством Рязанской ГРЭС и остаётся городом большой энергетики, с широкими улицами, открытыми пространствами на берегу реки Проня и промышленным масштабом.

При этом современная жизнь города активно развивается: строятся новые общественные пространства, проходят спортивные турниры и городские фестивали, а жители всё активнее используют цифровые сервисы для работы, обучения и досуга.

Благодаря строительству новых многодиапазонных базовых станций и перераспределению частотного ресурса сеть «МегаФона» стала стабильнее и быстрее даже в часы пик. Абоненты могут без задержек пользоваться всеми доступными онлайн-сервисами, а также общаться по технологии VoLTE, благодаря которой звонок проходит быстрее, а интернет-сессия не прерывается.

«Мы видим устойчивый рост цифровой активности: только с начала года интернет-трафик в сети «МегаФона» в Новомичуринске увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что жителям важно оставаться онлайн для работы, общения и отдыха. Наша задача развивать сеть с опережением этого спроса», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области.