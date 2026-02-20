ИИ-агенты без кода: «Первая Форма» открывает новую эру автоматизации

Компания «Первая Форма» реализовала возможность настраивать BPM-систему с помощью ИИ-агента. Пользователь описывает задачу обычным языком — создать категорию, настроить карточку, задать маршрут процесса, — а агент вносит изменения в систему. Это стало возможным благодаря интеграции по протоколу MCP, который открывает агенту доступ к конфигурации платформы. Об этом CNews сообщили представители «Первой Формы».

До сих пор настройка корпоративных систем требовала либо глубокого знания платформы, либо привлечения специалистов со стороны вендора или интегратора. Создание новой категории, изменение полей в карточке, корректировка маршрута согласования — каждая такая задача требовала трат ресурсов.

MCP (Model Context Protocol) — протокол, который связывает ИИ-агента с системой и открывает ему доступ к ее элементам: категориям, карточкам, маршрутам, справочникам. Агент понимает структуру платформы и может вносить изменения по запросу пользователя.

«Теперь любой владелец процесса, например, HR-директор, может просто сформулировать задачу в чате с агентом: «Создай категорию для заявок на командировки с полями ФИО, даты и город» — и система настроится сама», – сказал Олег Юшин, директор по искусственному интеллекту в «Первой Форме».

Несколько примеров задач, которые можно выполнять в системе через ИИ-агента: создавать новые категории и справочники; настраивать поля и структуру карточек; задавать маршруты согласований и бизнес-процессов; автоматизировать любые действия, например, отправку писем и комментариев, создание отчетов, запрос данных из интегрированных систем.

Для бизнеса это возможность развивать платформу самостоятельно, без постоянного обращения к разработчикам. Компания быстрее адаптирует систему под меняющиеся процессы и снижает стоимость владения.

«Мы снижаем порог входа в цифровые системы. Владелец процесса теперь может сам настроить то, что ему нужно, — без ожидания в очереди на доработку и без изучения технической документации. Это делает систему по-настоящему гибкой, а эффективную гиперавтоматизацию — доступной любым бизнесам», – сказал Денис Селезнев, генеральный директор «Первой Формы».

Функциональность доступна клиентам «Первой Формы» в последней версии системы, в рамках стандартных пользовательских лицензий.