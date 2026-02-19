Вице-президент VK вошла в состав Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»

Элина Исагулова, вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению, присоединилась к Совету директоров киностудии «Союзмультфильм». В составе коллегиального органа она сосредоточится на партнерствах с цифровыми платформами, продвижении брендов студии в сети и развитии контентных проектов. Также в списке задач — работа над лицензионными направлениями и повышение эффективности коммерческих процессов. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Мы рады, что Элина присоединилась к нашей команде — безусловно, это эксперт, обладающий глубоким пониманием работы актуальных медиа и интернет-сервисов, — сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. — Ее опыт позволит нам совместно найти множество релевантных форматов работы с аудиторией, а также укрепить позиции "Союзмультфильма" как современного мультимедийного игрока».

По ее словам, взаимодействие, в частности, будет касаться направлений дистрибуции контента, а также внедрения актуальных цифровых инструментов в производство и продвижение анимации.