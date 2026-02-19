Разделы

В Сеченовском Университете создали цифровые датасеты болезней волос и кожи лица

В Клинике кожных болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского университета разработали два уникальных набора данных (датасета): «Цифровой двойник болезни волос» и «Регистр морфофункциональных признаков кожи лица». Они позволят обучать искусственный интеллект ставить точные диагнозы по фотографиям волосистой части головы и кожи лица. Проект реализуют по программе развития Сеченовского Университета на 2025-2036 гг. при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Врачи вручную разметили больше десяти тысяч фотографий пациентов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета, выделив на них зоны с разными патологиями. Каждое заболевание иллюстрировали десятками размеченных снимков, где видны все его признаки: от «сосудистых звездочек» и шелушения до изменения цвета кожи и разных видов высыпаний.

«Это позволит сделать диагностику максимально точной. Системы на основе собранных данных помогут отличать схожие по симптомам болезни, – сказала директор клиники, член-корреспондент РАН Ольга Олисова. – Например, на коже есть бугорок или папула. А это может говорить об огромном перечне кожных заболеваний – от акне до саркоидоза, при котором образуются мелкие плотные узелки из иммунных клеток. Последнее заболевание может быть опасно не только кожными проявлениями – оно часто поражает лимфатические узлы и легкие».

По словам профессора Олисовой, опытный дерматолог поставит точный диагноз, но новые технологии станут подспорьем для терапевтов, врачей общей практики и начинающих докторов, особенно там, где нет узкопрофильного специалиста.

Кроме того, алгоритмы, созданные на основе размеченных снимков, смогут подбирать персонализированный уход, рекомендуя средства для кожи и волос.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Уже есть рабочий пример, рассказала врач-дерматовенеролог, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета Екатерина Грекова: «Ранее Сеченовский Университет совместно со стартап-студией Сколково «Скандерм» создал систему «Бьютискан». Она анализирует состояние кожи по фото, определяет 14 заболеваний и рекомендует уход или визит к врачу. Сейчас в разработке — аналогичная система для диагностики заболеваний ногтей».

Оба новых датасета уже приобретены профильными организациями, в числе которых Государственный научный центр дерматовенерологии. На размеченных врачами снимках специалисты будут обучать нейросети для диагностики и подбора терапии.

