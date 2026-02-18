Разделы

Исследование: какие подарки лучше дарить мужчинам-коллегам на 23 февраля

Сервис «Работа.ру» и аналитики кошелька «ЮMoney» провели исследование и выяснили, как россияне отмечают 23 февраля на работе и что дарят мужчинам-коллегам. В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

55% опрошенных россиян рассказали, что у них в компаниях принято поздравлять сотрудников со всеми гендерными праздниками. Традиция отмечать исключительно 8 марта поддерживается в 5% коллективов, а о поздравлениях только с 23 февраля сообщили 2% опрошенных. В то же время 38% респондентов заявили об отсутствии подобных праздничных традиций в своих компаниях.

В рейтинге наиболее подходящих подарков для коллег-мужчин лидируют сертификаты на покупки, за которые проголосовали 46% опрошенных. Угощения и сладости выбрали 30% участников, а тематические сувениры отметили 29% респондентов. Сертификаты на процедуры или развлечения считают уместными 26%, алкоголь — 22%, а книги — 21%. Корпоративный мерч набрал 17% ответов, спортивный инвентарь — 16%. Подписки на полезные сервисы выделили 10% опрошенных, в то время как мыльные наборы предпочитают дарить 13%. Парфюмерию считают полезным подарком 10% респондентов, носки или нижнее белье — 4%, а прочие варианты набрали 8%.

При этом сами мужчины чаще выбирали варианты с сертификатами на покупки (36%) и тематические сувениры (27%). Женщины же наиболее уместными подарками для мужчин-коллег считают сертификаты на покупки (54%) и угощения и сладости (34%).

По данным аналитиков «ЮMoney», с 1 по 10 февраля 2026 г. число покупок книг, в том числе аудиокниг, выросло на 19% относительно аналогичного периода прошлого года. Оборот платежей стал выше на 19%, средний чек не изменился и составил 204 руб. Число покупок спортивных товаров и инвентаря выросло за отчетный период всего на 2%, оборот стал на 1% выше. Средний чек не изменился и составил 12,29 тыс. руб. Также перед праздниками выросли продажи цифровых товаров (подписок на музыку, фильмы, книги и прочий контент) — на 39% относительно 2025 г. Оборот стал на 53% больше, а средний чек не изменился и составил 312 руб.

У каждого пятого опрошенного россиянина (20%) проводят корпоративные мероприятия во все гендерные праздники. Празднование только 8 марта поддерживается у 5%, а мероприятия исключительно в честь 23 февраля устраивают лишь у 1% респондентов. Еще 20% участников опроса отметили отсутствие официальных торжеств, однако в этих случаях коллеги самостоятельно собираются после работы. Наибольшая доля (54%) сообщила, что их компании ничего не устраивают и коллектив не проводит совместных встреч.

Также у 15% опрошенных россиян компании дарят подарки в честь гендерных праздников. Сокращение рабочего дня практикуют у 10%, а 8% опрошенных выплачивают денежные премии. Дополнительный выходной день предоставляется в 1% случаев.

