Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Чаты «Контур.Толка» научились пересказывать длинные переписки

На фоне замедления Telegram в России компании ищут надежные инструменты для рабочей переписки. В «Чатах» «Контур.Толка» появилась ИИ-суммаризация тредов — сервис формирует резюме обсуждения и помогает за пару секунд понять, о чем шла речь в переписке, есть ли важные решения и нужно ли ваше участие. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Треды в рабочих чатах быстро разрастаются: десятки сообщений, уточнения, комментарии и правки. Чтобы включиться в обсуждение, приходится читать всю переписку — даже если итог уже сформулирован.

Теперь достаточно открыть тред и выбрать опцию «Показать краткое содержание». Сервис сформирует резюме — без необходимости пролистывать все сообщения в обсуждении.

Помимо суммаризации, в «Чатах» появился ряд улучшений для навигации по переписке.

– Сортировка по папкам. Чаты автоматически распределяются по категориям: «Личные», «Группы», «Каналы», «Запросы» и «Архив».

– Скрытие неактуальных диалогов. Завершенные переписки можно скрыть — если собеседник напишет снова, чат появится автоматически.

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

– Поиск по ссылкам. Все ссылки из сообщений собираются в отдельной вкладке «Ссылки». Найти нужную можно по тексту ссылки или по сообщению, в котором она была отправлена.

Андрей Нестеренко, руководитель продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Когда привычные каналы связи становятся нестабильными, бизнес не может позволить себе паузу — обсуждения, согласования и решения не ждут. «Чаты» «Толка» — это защищенный корпоративный мессенджер, где переписки и файлы доступны только сотрудникам. Суммаризация тредов решает одну из главных проблем рабочих чатов: больше не нужно перечитывать десятки сообщений, чтобы понять итог обсуждения».

В начале февраля 2026 г. сервисы экосистемы «Контур», включая «Толк», вошли в «белый список» Минцифры — перечень решений, которые остаются доступными при возможных ограничениях мобильного интернета. Пользователи «Толка» могут продолжать планировать встречи, совершать звонки и вести переписку даже в условиях ограничений связи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще