Чаты «Контур.Толка» научились пересказывать длинные переписки

На фоне замедления Telegram в России компании ищут надежные инструменты для рабочей переписки. В «Чатах» «Контур.Толка» появилась ИИ-суммаризация тредов — сервис формирует резюме обсуждения и помогает за пару секунд понять, о чем шла речь в переписке, есть ли важные решения и нужно ли ваше участие. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Треды в рабочих чатах быстро разрастаются: десятки сообщений, уточнения, комментарии и правки. Чтобы включиться в обсуждение, приходится читать всю переписку — даже если итог уже сформулирован.

Теперь достаточно открыть тред и выбрать опцию «Показать краткое содержание». Сервис сформирует резюме — без необходимости пролистывать все сообщения в обсуждении.

Помимо суммаризации, в «Чатах» появился ряд улучшений для навигации по переписке.

– Сортировка по папкам. Чаты автоматически распределяются по категориям: «Личные», «Группы», «Каналы», «Запросы» и «Архив».

– Скрытие неактуальных диалогов. Завершенные переписки можно скрыть — если собеседник напишет снова, чат появится автоматически.

– Поиск по ссылкам. Все ссылки из сообщений собираются в отдельной вкладке «Ссылки». Найти нужную можно по тексту ссылки или по сообщению, в котором она была отправлена.

Андрей Нестеренко, руководитель продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Когда привычные каналы связи становятся нестабильными, бизнес не может позволить себе паузу — обсуждения, согласования и решения не ждут. «Чаты» «Толка» — это защищенный корпоративный мессенджер, где переписки и файлы доступны только сотрудникам. Суммаризация тредов решает одну из главных проблем рабочих чатов: больше не нужно перечитывать десятки сообщений, чтобы понять итог обсуждения».

В начале февраля 2026 г. сервисы экосистемы «Контур», включая «Толк», вошли в «белый список» Минцифры — перечень решений, которые остаются доступными при возможных ограничениях мобильного интернета. Пользователи «Толка» могут продолжать планировать встречи, совершать звонки и вести переписку даже в условиях ограничений связи.