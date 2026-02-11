Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Ноутбук «Сила» «Алдан» B-516 подтвердил совместимость с операционной системой «РОСА Хром»

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения РОСА и производитель вычислительной техники «Сила» подтвердили полную совместимость ноутбука «Сила» «Алдан» B-516 с операционной системой «РОСА Хром». По итогам проведенных испытаний компании подписали сертификат, подтверждающий корректную и стабильную работу операционной системы «РОСА Хром» на данном устройстве. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках тестирования была подтверждена совместимость ноутбука «Сила» «Алдан» B-516 с операционными системами «РОСА Хром 12 Рабочая станция», «РОСА Хром 12 Рабочая станция, сертифицированная по требованиям ФСТЭК», а также «РОСА Хром 13 Рабочая станция». Испытания подтвердили корректную работу аппаратных компонентов, стабильность системы и готовность решения к использованию в корпоративных и государственных информационных системах, включая среды с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«РОСА Хром» 12 — это операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории ROSA 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «РОСА Хром» 12 разрабатывалась в России более 10 лет и является отечественным репозиторием, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что обеспечивает высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

«Подтверждение совместимости с ноутбуком «Сила» «Алдан» B-516 расширяет перечень аппаратных платформ, рекомендованных для использования с операционной системой «РОСА Хром». Это важный шаг для заказчиков из госсектора и коммерческих организаций, реализующих проекты по импортозамещению и переходу на доверенные ИТ-решения», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

«Достижение совместимости с продуктами компании РОСА — закономерный шаг для компании «Сила». Мы стремимся предоставить нашим заказчикам максимально широкий выбор надежных и производительных аппаратных решений, полностью соответствующих требованиям российского законодательства и готовых к использованию с отечественным программным обеспечением», — отметила руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила» Екатерина Кухарчук.

Подтвержденная совместимость позволяет использовать ноутбук компании «Сила» «Алдан» B-516 с операционной системой «РОСА Хром» при оснащении рабочих мест, в том числе в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, служебную и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную информацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще