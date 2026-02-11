Ноутбук «Сила» «Алдан» B-516 подтвердил совместимость с операционной системой «РОСА Хром»

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения РОСА и производитель вычислительной техники «Сила» подтвердили полную совместимость ноутбука «Сила» «Алдан» B-516 с операционной системой «РОСА Хром». По итогам проведенных испытаний компании подписали сертификат, подтверждающий корректную и стабильную работу операционной системы «РОСА Хром» на данном устройстве. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках тестирования была подтверждена совместимость ноутбука «Сила» «Алдан» B-516 с операционными системами «РОСА Хром 12 Рабочая станция», «РОСА Хром 12 Рабочая станция, сертифицированная по требованиям ФСТЭК», а также «РОСА Хром 13 Рабочая станция». Испытания подтвердили корректную работу аппаратных компонентов, стабильность системы и готовность решения к использованию в корпоративных и государственных информационных системах, включая среды с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«РОСА Хром» 12 — это операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории ROSA 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «РОСА Хром» 12 разрабатывалась в России более 10 лет и является отечественным репозиторием, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что обеспечивает высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

«Подтверждение совместимости с ноутбуком «Сила» «Алдан» B-516 расширяет перечень аппаратных платформ, рекомендованных для использования с операционной системой «РОСА Хром». Это важный шаг для заказчиков из госсектора и коммерческих организаций, реализующих проекты по импортозамещению и переходу на доверенные ИТ-решения», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА.

«Достижение совместимости с продуктами компании РОСА — закономерный шаг для компании «Сила». Мы стремимся предоставить нашим заказчикам максимально широкий выбор надежных и производительных аппаратных решений, полностью соответствующих требованиям российского законодательства и готовых к использованию с отечественным программным обеспечением», — отметила руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила» Екатерина Кухарчук.

Подтвержденная совместимость позволяет использовать ноутбук компании «Сила» «Алдан» B-516 с операционной системой «РОСА Хром» при оснащении рабочих мест, в том числе в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, служебную и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную информацию.