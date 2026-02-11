«ГПБ Мобайл» запустился в Республике Марий Эл и расширил свое присутствие до 60 регионов

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале предоставления услуг в Республике Марий Эл. Оформить SIM-карту можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка или заказать доставку на сайте «ГПБ Мобайл». С расширением покрытия мобильный оператор теперь представлен в 60 регионах России.

Для жителей Республики доступны актуальные тарифные планы: тариф «Начни» (10 ГБ, 300 минут); тариф «Движение» (20 ГБ, 600 минут); тариф «Вперёд» (40 ГБ, 1000 минут).

Для новых абонентов, оформивших эти тарифы с годовым типом оплаты, действует специальное предложение — скидка 50% на абонентскую плату. Кроме того, всем абонентам при подключении начисляются дополнительные гигабайты интернет-трафика в первый месяц использования. Далее бонусные гигабайты можно получить при подключении к программе лояльности «Быть вместе» от «ГПБ Мобайл» и оплате покупок картой Газпромбанка от 15 тыс. руб. в месяц. Для участников программы «Быть вместе» предусмотрены дополнительные преимущества, включая надбавку +0,5% к продукту «Накопительный счёт» в Газпромбанке для активных абонентов «ГПБ Мобайл».

Помимо основной линейки, абоненты могут подключить новый тариф «Форсаж», который предлагает ежемесячный безлимитный интернет-трафик, 2000 минут мобильной связи и 100 SMS. Для тех, кто ценит максимальный пакет опций, доступен премиальный тариф «Без границ», который включает 100 ГБ, 3000 минут, 1000 SMS, а также 1 ГБ интернета в роуминге ежемесячно.

Абоненты «ГПБ Мобайл», являющиеся пользователями сервиса «Газпром Бонус «Плюс» Газпромбанка получают дополнительные 10 ГБ интернет-трафика ежемесячно к основному тарифу от «ГПБ Мобайл», согласно правилам участия в программе «Быть вместе».

Абоненты «ГПБ Мобайл», которые присоединились к сервису «Газпром Бонус «Премиум» Газпромбанка, получают 100% скидку на ежемесячную абонентскую плату по тарифам «Движение» или «Действуй» от «ГПБ Мобайл», согласно правилам участия в программе «Быть Вместе».

Абонентам «ГПБ Мобайл» автоматически доступна базовая система защиты от нежелательных звонков и разных видов мошенничества «Цифровой иммунитет». Пользователи могут подключить в мобильном приложении оператора усиленную систему безопасности «Цифровой иммунитет+», которая включает две функции «Блокировка спама» и «Блокировка мошенничества». Кроме того, в мобильном приложении «ГПБ Мобайл» абонентам доступен сервис «Ассистент» в двух вариантах: бесплатная версия с женским голосом «Майя» и расширенная платная версия, где можно выбрать «Майю» или ассистента с мужским голосом «Алексея» с прочими функциями. Ассистенты отвечают на непринятые вызовы от имени абонента, сохраняют аудиозаписи разговоров и их текстовые расшифровки в мобильном приложении, а также направляют уведомления о пропущенных звонках. Оба сервиса подключаются в мобильном приложении «ГПБ Мобайл» на платформе Android.

Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл», сказала: «Республика Марий Эл стала 60 регионом нашей сети. Это отражает наш системный и последовательный подход к расширению географии присутствия. Мы рады предложить жителям республики современные услуги мобильной связи и продуманную линейку тарифов, которые легко адаптируются под разные сценарии использования».