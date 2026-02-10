Выпущен новый релиз СУБД Tantor Basic 18

Компания «Тантор Лабс» объявляет о выпуске СУБД Tantor Basic 18, основанной на мажорном релизе PostgreSQL 18 и включающей все ее ключевые возможности. Базовая редакция от вендора включает техническую поддержку, платформу управления любыми БД на основе Postgres и ряд исправлений и доработок, направленных на повышение стабильности, безопасности и предсказуемости работы СУБД. Об Этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В состав Tantor Basic 18 вошли все нововведения PostgreSQL 18, в том числе:

– Асинхронный ввод-вывод (AIO): Новая подсистема позволяет выполнять операции ввода-вывода параллельно, не блокируя рабочие процессы. Это приводит к значительному ускорению последовательных сканирований больших таблиц, операций с битовыми индексами (bitmap scan), фоновой очистки (VACUUM) и других операций, интенсивно использующих диск, повышает общую пропускную способность системы и сокращает время отклика при работе с большими объемами данных;

– Логическая репликация из резервных копий: ее запуск теперь возможен напрямую из физических резервных копий, что ускоряет и упрощает развертывание реплик;

– Skip Scan по составным индексам: оптимизатор получил возможность эффективно использовать составные B-tree индексы, даже когда в запросе не указано условие по первому столбцу индекса. Это сокращает необходимость в создании дополнительных индексов, экономит дисковое пространство и ускоряет операции записи;

– Утилита pg_verifybackup в составе дистрибутива для проверки целостности резервных копий, сделанных через pg_basebackup, повышает надежность процедур восстановления;

– Функция uuidv7(): добавлена встроенная функция для генерации UUID версии 7, которые лучше подходят для использования в качестве первичных ключей, обеспечивая сортировку и высокую производительность индексов;

– Аутентификация OAuth 2.0: добавлена встроенная поддержка современного протокола аутентификации OAuth, что упрощает интеграцию с централизованными системами идентификации (IdP) и реализацию единого входа (SSO);

– Сохранение статистики при обновлении (pg_upgrade): при обновлении мажорной версии СУБД с помощью pg_upgrade теперь сохраняется статистика оптимизатора.

В новый релиз также вошли дополнения, разработанные «Тантор Лабс», в частности, новое расширение pg_sample_profile, обеспечивающее профилирование активности работы базы данных и включающее такую функциональность, как: сбор статистики по процессам клиентской сессии, включая основной процесс и порожденные от него параллельные воркеры; сбор статистики по всем «живым» процессам в течение указанного времени; сор статистики по всем процессам СУБД в течение указанного времени.

Расширена функциональность утилиты pgaudit:

– Реализована поддержка более 170 новых событий, включая DML-операции (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, COPY) и DDL-операции (CREATE, ALTER, DROP для таблиц, индексов, представлений, функций, ролей и других объектов);

– Расширена поддержка типов объектов базы данных для точного определения целевых объектов маркировки;

– Добавлена система маркировки событий, обеспечивающая выборочное логирование событий на основе настраиваемых правил;

– Реализовано хранение правил маркировки на диск с помощью функции pgaudit_marking.rules_conf_save();

– Добавлена настройка pgaudit.marking_rules_enabled, позволяющая включать или отключать систему маркировки событий;

– Реализовано отдельное журналирование маркированных событий в CSV-формат, включая временные метки, детали подключения, типы событий и объектов, текст запроса и статус выполнения;

– Предусмотрены функции управления правилами: pgaudit_marking.set_rule(), pgaudit_marking.remove_rule(), pgaudit_marking.show_rules() для настройки и мониторинга правил во время выполнения.

«С выходом базовой редакции СУБД Tantor Postgres 18 малый и средний бизнес может рассчитывать на преимущества всех нововведений "ванильной" PostgreSQL 18 и дополнений от Tantor, включая продвинутые средства администрирования БД и вендорскую поддержку», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».