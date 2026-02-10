«СберКорус» и «Актив» выпустили лимитированную партию позолоченных ключевых носителей

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с российским производителем и разработчиком программно-аппаратных средств защиты информации компанией «Актив» представили первую в России партию уникальных ключевых носителей для электронной подписи «Рутокен ЭЦП 3.0 «в позолоченном корпусе с применением чистого золота 999 пробы.

Токен представляет из себя защищённый носитель с разъемами USB-А и Type-C, на котором хранятся ключи и сертификат электронной подписи. Премиум-устройства обеспечивают высокий уровень информационной безопасности и соответствуют требованиям закона №63-ФЗ «Об электронной подписи». Токены сертифицированы ФСБ и имеют тот же функционал, что и аналогичные изделия линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» в пластиковом корпусе.

Премиальное исполнение устройств «Рутокен» от «СберКорус» ‒ это сочетание передовых технологий и уникального дизайна, разработанного профессиональными мастерами по работе с драгоценными металлами. Токены выпущены лимитированной партией 100 штук. Устройства ориентированы на собственников бизнеса и руководителей, стремящихся подчеркнуть свою приверженность инновациям и безопасности цифровых процессов с помощью оригинального и утонченного аксессуара.

Первая партия премиальных токенов «Рутокен ЭЦП 3.0» была выпущена компаниями «СберКорус» и «Актив» в конце 2025 г. для особо значимых партнёров.