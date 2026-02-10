ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и реселлеров из Узбекистана хотели бы увеличить долю российских ИТ-продуктов. 17% партнеров из Казахстана и Кыргызстана отмечают неэффективность BigData и решений с использованием ИИ. Самой востребованной компетенцией у заказчиков является внедрение продуктов. 68% ИТ-компаний отмечают высокий уровень конкуренции в регионе. Такие результаты представил аналитический центр Axoft, изучивший особенности ИТ-рынков стран Центральной Азии. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В опросе, проведенном Axoft в рамках исследования о «Проникновении и распространении технологий в российских регионах и странах ближнего зарубежья», участвовали 80+ интеграторов и реселлеров из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Внедрение решений оказалось самой востребованной заказчиками компетенцией во всех трех странах. 64% респондентов из Казахстана и Кыргызстана также отметили спрос на пилотирование проектов, 62% – на техническую поддержку. Участники опроса из Узбекистана отмечают востребованность технической поддержки (59%), аудита и проектирования ИТ-инфраструктуры (53%). В качестве приоритетной задачи заказчиков в регионах респонденты отмечают оптимизацию и усиление защиты ИТ-инфраструктуры, а также комплексную интеграцию – «железо»+«софт».

«Axoft работает в странах с различным законодательством, уровнем проникновения технологий в компаниях заказчиков, компетенциями интеграторов, степенью подготовки специалистов. Чтобы развивать бизнес опережающими рост рынка темпами, необходимо держать руку на пульсе и отслеживать все происходящие изменения. Адаптировать свои стратегии и тактики можно, опираясь только на проверенные цифры и факты. И в этом нам уже традиционно помогает аналитический центр Axoft. Один из факторов, который помогает повышению конкурентоспособности, – высокая гибкость российских ИТ-компаний. Они готовы пилотировать, внедрять, сопровождать свои решения, гибко дорабатывать продукты под требования заказчиков. И наше новое исследование подтвердило – все эти компетенции максимально востребованы локальными партнерами. Так, от российских дистрибуторов и разработчиков ИТ-рынок Казахстана и Кыргызстана ожидает совместного продвижения (68%), объемной сервисной поддержки (62%) и локального присутствия (60%). Партнёры из Узбекистана отмечают запрос на накопленную экспертизу (71%), объемную сервисную поддержку (56%) и совместное продвижение на рынке (53%)», – сказал Павел Кувязев, директор по развитию бизнеса в странах ближнего зарубежья компании Axoft.

Более половины партнеров из стран Центральной Азии располагают сбалансированным портфелем ИТ-продуктов, куда входят решения как российской, так и иностранной разработки. 15% респондентов из Казахстана и Кыргызстана хотели бы расширить портфель новыми технологиями (ИИ, IoT, роботизация). Среди узбекских партнёров эта цифра выше – 24%. При этом 12% опрошенных участников из Узбекистана хотели бы увеличить долю российских ИТ-продуктов.

Среди максимально востребованных клиентами технологий партнёры из Казахстана и Кыргызстана называют ИТ-решения на основе искусственного интеллекта (60%), ЦОДы (57%), IoT (38%). Респонденты из Узбекистана также отмечают BigData (32%). Большинство опрошенных не сталкивались с провальностью внедрения новых технологий, но некоторые респонденты указали на наличие проблемных мест. Так, 17% респондентов из Казахстана и Кыргызстана отмечают неэффективность BigData и решений с использованием ИИ с точки зрения ожидаемого бизнес-результата. В Узбекистане – это решения с использованием ИИ и роботизация (21%).

Во всех странах Центральной Азии респонденты в рамках вопроса о региональной специфике указывают на высокий уровень конкуренции ИТ-компаний (68%). 55% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, а также 59% из Узбекистана обращают особое внимание на выбор производителя ПО. 36% партнеров из Казахстана и Кыргызстана отмечают высокое влияние регуляторных органов, 56% узбекских респондентов – незрелость ИТ-инфраструктуры компаний-заказчиков.

В странах Центральной Азии фокус бизнеса меняется за счет новых ранее не охваченных заказчиков: данный фактор отметили 43% опрощенных компаний из Казахстана и Кыргызстана, 41% – из Узбекистана. На втором месте – поиск решений в условиях ограниченного бюджета заказчика (21% и 24% соответственно).

Для дальнейшего успешного роста бизнеса 72% партнёров из Казахстана и Кыргызстана необходимо развивать направление технической поддержки, пресейл (57%), взращивать квалифицированные ИТ-кадры (57%). 62% узбекских респондентов отмечают также потребность в маркетинговой поддержке (62%).