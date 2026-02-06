Разделы

ПО Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

«Первый Бит» за три месяца перевел 28 бюджетных учреждений Арзамаса на облачный сервис «1С:Фреш»

ИТ-интегратор «Первый Бит» осуществил полномасштабный переход департамента финансов администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области и 28 подведомственных учреждений с системы «Парус» на решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», развернутые в облачной платформе «:Фреш». Полный цикл работ занял всего три с половиной месяца. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В результате миграции на «1С», трудозатраты на учетные процессы снизились на 10%, операционные расходы сократились также на 10%, а скорость подготовки регламентированной отчетности возросла на 15%.

Инициатива перехода на новое ПО была связана с устареванием используемых систем, нехваткой ИТ-специалистов с экспертизой в решениях «Парус» и необходимостью модернизации всего учетного комплекса. Нужно было синхронно перевести множество учреждений в новую систему без остановки их текущей деятельности.

«Поддержка используемых ИТ-решений подходила к концу. Мы оказались перед выбором: переходить либо на актуальную версию «Паруса», либо на новую систему. Выбор в пользу «1С» в первую очередь определили гибкость платформы и возможность оптимизировать расходы на ИT-поддержку», — сказала директор департамента финансов администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области Бушуева Ирина Владимировна.

Для обеспечения быстрого и точного переноса данных специалисты нижегородского офиса «Первого Бита» разработали специальный конвертер, который помог переложить информацию из систем «Парус Бюджет» и «Парус Зарплата» в логику систем «1С».

После проверки качества преобразованных данных в локальных информационных базах и запуска нового штатного расписания, все организации были подключены к единой облачной среде «1С:Фреш ПРОФ Бюджет».

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора
цифровизация

Специалисты «Первого Бита» провели обучение для всех пользователей систем, которое позволило модернизировать процессы ведения бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства и расчета заработной платы.

«Успешный опыт в Арзамасе подтвердил возможность быстрой и эффективной замены учетных систем даже в бюджетной сфере», — сказал руководитель офиса «Нижний Новгород, пл. Революции» компании «Первый Бит» Сметанин Александр Николаевич.

Проект служит примером для других муниципалитетов, стремящихся к централизации учета, повышению эффективности и сокращению издержек на ИT-инфраструктуру. «Первый Бит» продолжает поддержку систем в рамках договора об информационно-техническом сопровождении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще