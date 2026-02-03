Разделы

ПО Софт Интернет Интернет-ПО Цифровизация Искусственный интеллект
|

Россия лидирует по глубине внедрения ИИ в браузеры

Международное сообщество AIPort проанализировало, как искусственный интеллект трансформирует браузеры. В аналитический отчет «Ландшафт ИИ-браузеров 2025» вошли решения крупнейших игроков, включая Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и «Яндекс Браузер». Об этом CNews сообщили представители AIPort.

Аналитики отмечают: за последние 15–20 лет браузеры превратились из простых «окон в интернет» в сложные цифровые среды. Раньше пользователи самостоятельно открывали десятки вкладок, копировали информацию и формулировали запросы. Сегодня браузеры с ИИ берут эту рутину на себя: они понимают, что находится на странице, удерживают контекст и помогают быстрее дойти до результата.

Меняется и сценарий использования. Пользователь все реже просто ищет сайты и все чаще работает с задачами: анализирует документы, выделяет главное из видео, собирает информацию в удобный формат. ИИ в браузере не ограничивается ответами на вопросы — он помогает действовать: структурировать, упрощать и анализировать информацию.

Отчет AIPort сравнил популярные браузеры и выделил их ключевые особенности. В «Яндекс Браузере» ИИ интегрирован во весь процесс работы с контентом: тексты, изображения, видео, ссылки — всё под контролем нейросетей, включая многошаговые сценарии, такие как анализ материалов или планирование задач.

Другие крупные игроки развивают ИИ по своим направлениям: Google Chrome дополняет привычные сценарии, Microsoft Edge делает ставку на рабочие процессы и интеграцию с офисными инструментами, а Opera помогает управлять вкладками и снижает информационную перегрузку. Появляются также нишевые решения, ориентированные на приватность и фокус.

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы
Цифровизация

По мнению аналитиков, браузер постепенно превращается из инструмента навигации в интеллектуальное рабочее пространство, которое помогает пользователю быстрее разбираться в информации и выполнять задачи без лишних шагов.

Илья Шибанов, руководитель «Яндекс Браузера»: «Мы регулярно внедряем новые ИИ-возможности для наших пользователей. Так, мы первыми в мире встроили в Браузер голосовой перевод видео с помощью нейросетей, а в прошлом году добавили Алису на все страницы, чтобы она всегда была под рукой. «Алиса AI» в «Яндекс Браузере» уже сейчас экономит время в рутинных задачах. Например, она понимает, что на открытой странице, и помогает работать с контентом. Ей не требуются объяснения – если открыта статья, видео или документ, можно сразу уточнить, затрагивается ли в нем интересующая тема. В будущем возможности нейросетей в браузере еще расширятся».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

В мире российских смартфонов переполох. Производители срочно переходят на российские компоненты, чтобы вернуться на госзакупки

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Нейросети убивают легенду мирового ИТ. Закрывается всемирно известное приложение, которое прослужило 30 лет

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Российское ПО дало трещину. Темпы продаж падают

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще