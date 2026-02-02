Академия Deckhouse подводит итоги 2025 года: более 300 обученных специалистов и новые программы

В 2025 г. Академия Deckhouse завершила год с показателем в 326 участников онлайн-курсов с практикой в учебных кластерах. Слушатели представляли 64 компании, включая 31 партнера и 19 клиентов экосистемы. Образовательные программы стали частью стратегии поддержки пользователей экосистемы Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители Deckhouse.

В течение года последовательно расширялась линейка платных и бесплатных курсов, запускались новые образовательные продукты, расширялись форматы поддержки клиентов и партнеров, формировалось направление сертификации и усиливалось сотрудничество с образовательными организациями.

В 2025 г. Академия Deckhouse и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, направленном на подготовку ИТ-специалистов нового поколения. С февраля 2026 г.темы по Kubernetes и Deckhouse Kubernetes Platform будут интегрированы в магистерские программы вуза, а студенты получат доступ к учебным стендам для практической отработки материала.

В феврале была запущена программа сертификации администратора Deckhouse Kubernetes Platform. Экзамен проводится еженедельно по четвергам в дистанционном формате: участникам предоставляется персональный стенд для выполнения практических заданий по установке и настройке платформы. За год сертификат получили 42 специалиста.

Параллельно развивалось бесплатное образовательное направление: дополнены курсы для самостоятельного изучения — «Установка и обзор Deckhouse Stronghold», «Обзор Deckhouse Commander» и «Основы информационной безопасности в Kubernetes и DKP». Всего на сайте Академии доступны 9 бесплатных программ, включая модули по установке платформы в различных окружениях и по управлению кластерами.

В октябре Академия выпустила специализированный курс «Инструменты безопасности в DKP». Участники изучают принципы работы механизмов защиты — от сетевых политик и mutual TLS до управления сертификатами, контроля доступа и аудита безопасности — и отрабатывают полученные знания на учебных стендах, доступных на весь период обучения.

«Образовательные программы Академии Deckhouse — это практический инструмент подготовки инженерных команд. За два года работы Академия обучила 544 специалиста из 134 компаний. Обучение даёт возможность изучить архитектуру и ключевые технические особенности Deckhouse Kubernetes Platform, отработать реальные эксплуатационные сценарии в учебных кластерах и подготовиться к безопасному использованию платформы в собственной инфраструктуре», — казала Анастасия Устенко, руководитель Академии Deckhouse.

«Информация из курса применима в работе, так как все больше заказчиков требуют соблюдать уровень ИБ при интеграции какого-либо продукта. Лекции оставили отличное впечатление, преподаватель хорошо всё объясняет и показывает», — Алексей Гуреев, ООО «Программное Ателье», системный инженер (DevOps), участник курса «Инструменты безопасности в DKP».

«Курс был интересным. Достаточно хорошо разработаны методические материалы. Спасибо преподавателю за хорошую подачу материала. Полученные знания оказались очень полезны в рамках моей работы», — Ольга Кондратьева, ГК Softline, системный архитектор.

В 2026 г. Академия планирует продолжить развитие образовательных программ и расширять сотрудничество с партнёрами и образовательными организациями.