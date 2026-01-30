Студенты НИУ ВШЭ и «Яндекс» разработали для музея-заповедника «Петергоф» научного ИИ-помощника и платформу для анализа отзывов посетителей

Центр технологий для общества «Яндекса» и студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ разработали для музея-заповедника «Петергоф» два ИИ-инструмента для работы с данными. Первый помогает научным сотрудникам быстро искать информацию в корпусе материалов музея, а второй — отслеживать отзывы посетителей на разных площадках. «Петергоф» уже внедрил оба инструмента: благодаря им сотрудники стали тратить в разы меньше времени на рутинные операции.

Научный ИИ-помощник на базе платформы Yandex AI Studio помогает сотрудникам «Петергофа» с поиском информации при подготовке исследовательских работ. Помощник работает по принципу чат‑бота, ему можно задать вопрос: например, сколько раз Петр I посетил Петергоф — и получить ответ со ссылкой на источники вплоть до конкретной страницы. Теперь сотрудники музея могут найти всю нужную информацию за минуту, в то время как самостоятельный поиск по материалам занимал не менее часа.

Сегодня ИИ-помощник работает с корпусом исследовательских материалов «Петергофа»: это сборники статей, архивные материалы и аналитические статьи. В перспективе проект может стать фундаментом для создания межмузейной исследовательской среды.

Государственный музей‑заповедник «Петергоф» — самый посещаемый музей в России по данным The Art Newspaper Russia. Ежегодно сюда приезжают около пяти миллионов человек. Они оставляют на различных онлайн-площадках десятки тысяч отзывов, которые сотрудники музейного комплекса обрабатывают вручную. Студенты создали платформу, которая собирает и анализирует данные с площадок, группирует их по тематикам и локациям и отображает сводную информацию в простом и удобном интерфейсе с фильтрами по дате, средней оценке, тональности, источникам и другим параметрам. По словам сотрудников, автоматизация мониторинга помогла сократить время на сбор и анализ обратной связи с двух часов до пары минут в день. Теперь можно быстро реагировать на отзывы и планировать развитие комплекса, учитывая ожидания посетителей.

Над проектами работали студенты, которые обучаются на ML-инженеров, разработчиков и аналитиков на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, созданном совместно с «Яндексом». В планах центра технологий для общества «Яндекса» — при участии студентов масштабировать решения на другие компании и культурные центры, библиотеки, университеты и научные организации.