Рынок компьютерных клубов продолжает планомерно расти – барометр АРКИ

Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) подготовила аналитику индустрии компьютерных клубов за IV квартал 2025 г., который традиционно считается высоким сезоном для рынка. Данные исследования охватывают более 2200 площадок. Об этом CNews сообщили представители АРКИ.

По итогам IV квартала 2025 г. совокупная выручка клубов увеличилась более чем на 20% (общая выручка компьютерных клубов, вся Россия, сравнение сентябрь 2025/декабрь 2025 г.). Наиболее заметный прирост внутри квартала был зафиксирован в октябре 2025 г. — в этом месяце выручка площадок в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 11%, а в ряде регионов темпы роста оказались даже выше. Так, в Тюмени зафиксирован рост на 16%, в Пензе — на 17%, в Якутске — на 29%. В Сочи в этот же период динамика была более сдержанной, что может быть связано с сезонным снижением туристического потока. К концу 2025 г. после активного роста рынок вышел на плато, сохранив положительный тренд.

Медианная выручка на один клуб за квартал выросла на 9,6% (медианная выручка на клуб, вся Россия, сравнение сентябрь 2025/декабрь 2025 г.), при этом в декабре 2025 г. в ряде городов фиксируется ее снижение по сравнению с ноябрем 2025 г. Эксперты АРКИ считают, что это потенциально связано с количественным ростом рынка и открытием новых площадок, которые не успели к концу 2025 г. выйти на плановые показатели. Медианная выручка на один клуб продолжает быть сопоставимой как в крупных, так и в малых городах — например, 784 тыс. руб. в Тюмени против 1 млн руб. в Санкт-Петербурге при многократной разнице в населении и количестве клубов (медианная выручка на клуб, декабрь 2025 г.).

Параллельно увеличивалась медианная выручка на одного гостя. За осень 2025 г. показатель вырос на 15,5% и к декабрю 2025 г. достиг 1570 руб. В Москве и Санкт-Петербурге выручка на гостя была выше — около 1900 руб.

Число уникальных гостей в компьютерных клубах за осенний период выросло почти на 20%, стабильно превышая показатель в 1 млн человек в месяц с пиковым значением около 1,2 млн в ноябре 2025 г. В среднем каждый месяц клубы привлекали около 390 тыс. новых гостей, однако в декабре 2025 г. этот показатель несколько снизился. Здесь свою роль могло сыграть смещение потребительских интересов и расходов в пользу новогодних активностей и подготовки к праздникам.

В совокупности данные АРКИ подтверждают сохранение позитивной динамики на рынке компьютерных клубов, несмотря на влияние сезонных и экономических факторов. Эти выводы коррелируют с ранее озвученными оценками индустрии от Langame:

– в России продолжает расти число компьютерных клубов — к концу 2025 г. в стране было открыто около 4 тыс. площадок, то есть на 29% больше, чем годом ранее;

– по итогам 2025 г. объем рынка компьютерных клубов достиг 30 млрд руб., что на 15% больше по сравнению с концом 2024 г.;

– количество игровых мест за год выросло на 19% — с примерно 84 тыс. в конце 2024 г. до более чем 100 тыс. год спустя.

При этом рост числа клубов и игровых мест усиливает конкуренцию за гостя. Данные АРКИ показывают, что позитивный тренд обеспечивается в основном за счет активности текущей аудитории, тогда как приток новых гостей остается ограниченным. Привлечение новой аудитории, а не каннибализация существующей, является одним из драйверов дальнейшего роста индустрии компьютерных клубов. АРКИ считает, что потенциал рынка еще не раскрыт, так как большая часть геймеров не вовлечены в культуру компьютерных клубов.