Решение «СберТеха» помогло «ЭнергосбыТ Плюс» импортозаместить CRM-систему за 6 месяцев

Система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха» стала одним из ключевых элементов проекта компании «ЭнергосбыТ Плюс» по комплексному импортозамещению платформы взаимодействия с клиентами. Продукт позволил перевести CRM-процессы на отечественные технологии, автоматизировать 3,5 тыс.рабочих мест и обеспечить управление данными объемом около 4 ТБ. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

При выборе системы «ЭнергосбыТ Плюс» изучал опыт эксплуатации СУБД в проектах с высокой нагрузкой, а также учитывал качество технической поддержки вендора и прозрачность ценообразования. Platform V Pangolin DB отвечала всем ожиданиям заказчика и гарантировала необходимый уровень безопасности и производительности при работе с большими объемами данных. Одним из плюсов СУБД «СберТеха» также стала подробная документация, значительно упростившая предварительную оценку и тестирование.

Platform V Pangolin DB позволила перенести данные, а также осуществить интеграцию с решениями других отечественных поставщиков, в том числе системой управления бизнес-процессами BPMSoft. Новый техстек был интегрирован с 11 внутренними сервисами и восемью каналами коммуникаций «ЭнергосбыТ Плюс», включая биллинг, телефонию, чаты и мобильные приложения. Миграция состоялась с минимальной остановкой бизнес-процессов и прошла незаметно для пользователей.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Platform V Pangolin DB легла в основу единого омниканального пространства «ЭнергосбыТ Плюс», в котором одновременно работают около 2,5 тыс. пользователей и ежесекундно выполняются сотни операций. Наша СУБД помогла импортозаместить CRM-систему в концепции «одного окна», в которой централизованно регистрируются обращения, принимаются показания, заключаются договоры, проводятся начисления, платежи, смена собственника и другие операции. Среди результатов проекта администраторы баз данных на стороне клиента отмечают удобство сопровождения СУБД, а конечные пользователи новой платформы — увеличение скорости работы системы».

Курбонали Азизов, ИТ-директор компании «ЭнергосбыТ Плюс»: «Благодаря последовательному подходу объединенной ИТ-команды нашей компании, «СберТеха» и интегратора удалось оперативно решить все технические сложности, связанные с масштабами столь крупного проекта. Миграция была реализована всего за 6 месяцев, из которых стабилизация системы заняла всего 10 дней. Мы перешли на отечественную технологическую платформу, включая СУБД от СберТеха, без критических сбоев, а главное — получили необходимую производительность, которая позволит нам улучшить работу с клиентами».