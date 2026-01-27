«Агроэко ИТ» развертывает кластер виртуализации zVirt для ИИ-задач и работы с большими данными

Разработчик технологичных цифровых решений для агропромышленного бизнеса «Агроэко ИТ» заменил систему виртуализации Hyper-V от Microsoft на платформу zVirt российского разработчика Orion soft. Она поможет компании создать кластер серверов для задач ИИ и построения Data WareHouse (хранилища данных). Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

«Агроэко ИТ» специализируется на заказной разработке и внедрении уникальных ИТ-решений для крупных растениводческих, животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий. Компания обладает собственной экспертной ИТ-командой, ее решения помогают выстраивать бизнес-процессы с учетом отраслевой специфики сельскохозяйственного сектора.

На фоне того, что иностранная система виртуализации осталась без поддержки вендора, в «Агроэко ИТ» приняли решение заместить ее на российское ПО. В 2025 г. компания сделала выбор в пользу системы zVirt.

«У нас были типовые требования к функциональности виртуализации. Поэтому для нас важным фактором при выборе zVirt оказалась качественная техническая поддержка, стабильность работы системы под нагрузками и общий высокий уровень зрелости продукта и компании. Мы видим, что решение активно развивается, появляется новая, закрывающая все больше задач функциональность, растет общая база инсталляций и крупных заказчиков. Это влияет на уровень доверия к вендору», — сказал Михаил Шевердяев, руководитель направления по проектам автоматизации «Агроэко ИТ».

Развертывание zVirt в контуре «Агроэко ИТ» стартовало. Первый этап работы с платформой — создание кластера серверов под задачи ИИ и управления большими данными.

«Миграция на российское ПО для виртуализации долгое время считалась уделом компаний с КИИ, на которых давят требования регуляторов. Но постепенно появляются кейсы, когда игроки ритейла и ИТ-сектора, к которым нет таких строгих требований, тоже начинают импортозамещение. Внедрение zVirt в “Агроэко ИТ” — пример ситуации, когда наличие технической поддержки и обновлений, определяющее безопасность работы систем, оказывается решающим. Постепенно на рынке будет все больше таких кейсов», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.