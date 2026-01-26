Платформа COMDI вошла в Единый реестр российского ПО

«МТС Линк», разработчик решений для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявляет о включении платформы COMDI в Единый реестр российского программного обеспечения в категории «Коммуникационное программное обеспечение». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Платформа COMDI — это event-tech решение для проведения масштабных гибридных, онлайн- и офлайн-мероприятий от «МТС Линк».

Платформа COMDI включает в себя инструменты для всех этапов подготовки и проведения мероприятий — от создания посадочных страниц и регистрационных форм до запуска трансляций с интерактивными элементами. После мероприятий компании получают аналитические отчеты по просмотрам и вовлеченности. Решение подходит как для камерных трансляций с несколькими десятками участников, так и для конференций и фестивалей, проходящих в нескольких локациях, с подключением десятков и сотен тысяч человек. Компании могут использовать платформу самостоятельно или в рамках организации события под ключ командой продакшена COMDI.

«Клиенты COMDI — крупные российские компании, которые при выборе решений внимательно относятся к таким аспектам, как безопасность данных и соответствие законодательству. Они, как и мы, нацелены на долгосрочное сотрудничество — и поэтому выбирают российские цифровые продукты, доступ к которым не будет ограничен по внешнеэкономическим и политическим причинам. Включение в реестр стало для нас важной вехой: заказчики получили еще больше уверенности в качестве и надежности нашей платформы. Мы продолжаем развивать ее функциональность, чтобы предоставлять еще больше возможностей в части проведения масштабных онлайн- и гибридных мероприятий», — отметил руководитель сервиса для гибридных и онлайн-мероприятий COMDI Кирилл Гудович.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского ПО) — это система учета программ российского происхождения. Продукты, включенные в реестр, остаются доступными на российском рынке вне зависимости от внешних условий. Их использование помогает компаниям снизить зависимость от зарубежных разработчиков и минимизировать риски для бизнеса. Кроме того, согласно Налоговому кодексу России, лицензии на такие продукты не облагаются НДС. Благодаря этому компании могут экономить до 20% от стоимости программного обеспечения.

Чтобы попасть в реестр, программный продукт проходит тщательную проверку экспертов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Специалисты изучают происхождение ПО и его правообладателей, убеждаются в том, что сопровождение ПО осуществляется российским юридическим лицом, а данные хранятся на территории Российской Федерации.

Ранее в реестр были включены все основные решения разработчика: платформа «МТС Линк», сервисы «Чаты», «Доски» и «Курсы».