Российское ПО дало трещину. Темпы продаж падают

Зафиксирован значительный обвал роста темпов продаж российского ПО. В 2025 г. объем продаж на 19% превзошел показатели 2024 г., однако в том году он вырос на 30% в сравнении с 2023 г. Эксперты винят происходящее в российской экономике, а также падение темпов импортозамещения.

ПО не продается

Отечественное ПО стало продаваться в значительной степени хуже, чем годом ранее. Как пишет Forbes со ссылкой на ассоциацию «Руссофт» (в нее входят российские разработчики программного обеспечения), в 2025 г. суммарный объем продаж составил 2,3 трлн руб.

Это на 19% больше, нежели в 2024 г., то есть сам факт роста продаж никто не отменял. Но вот темпы этого роста колоссально снизились.

Для примера, объем продаж российского ПО в 2024 г. был выше результатов 2023 г. на 30%. Опрошенные изданием эксперты склонны полагать, что причина происходящего – в нынешнем положении российской экономики, а также постепенно утихающем ажиотаже вокруг импортозамещения в сфере ИТ.

Фото: Iza Gawrych / Unsplash Ситуация на рынке российского ПО не самая благоприятная

При этом аналитики уверены – в будущем ситуация продолжит ухудшаться. Их прогноз на 2026 г. совершенно нельзя назвать оптимистичным – по их подсчетам, если в 2024-2025 г. отрасль росла на 24% в среднем, то в 2026 г. этот показатель окажется на уровне 5-10%.

Обособленность не поможет

Ослабление спроса на отечественное ПО на российском рынке может компенсировать его продажа на мировой арене, хотя и частично. Интерес к нему за рубежом, несмотря на санкции и общее отношение других стран к нынешней российской геополитике, растет.

Поначалу продажи суверенного ПО за границей упали, но в 2024 г. вновь показали рост – он составил 11% год к году. Объем продаж за этот период – 524 млрд руб.

Данные за 2025 г. на момент выхода материала отсутствовали. Эксперты «Руссофта» уверены, что за этот год объем продаж вырастет на 46% и достигнет 800 млрд руб.

Более того, в «Руссофте» уверены, что роль экспорта в доходах российских разработчиков ПО будет расти по мере падения доходов с продаж на внутреннем рынке. «Из-за ограниченности размеров российского рынка и закономерного сокращения импортозамещения участники рынка продолжат активно смотреть на рынки «дружественных» стран, стремящихся сформировать свой технологический суверенитет», – сообщили Forbes представители Ассоциации.

Несоответствие требованиям

По словам аналитика инвестиционного дома D8 Кирилла Панарина, одна из причин падения спроса на российское ПО внутри России – это высокая ключевая ставка Центробанка. Он сообщил изданию, что многие компании начали затягивать сроки импортозамещения – спрос на российское ПО упал на фоне сокращения их бюджетов.

В некоторых случаях фиксируется перенос проектов по импортозамещению ПО на два-три года вперед. Это вынуждает разработчиков ПО оптимизировать собственные затраты, что. По мнению Панарина, тоже лучшим образом сказывается на продвижении российского ПО, равно как и на скорости его разработки.

Ситуация на рынке отчетливо прослеживается на примере крупнейших игроков. Так, «Группа Астра», в активе которой, помимо прочего, есть самая известная российская ОС Astra Linux, по итогам 2025 г. увеличила объем отгрузок лишь на 9% год к году. В 2024 г. рост составил 78%.

Forbes также приводит прогноз компании Arenadata относительно роста своей выручки – на 20-30% в 2025 г. Издание подчеркивает, что этот показатель «существенно ниже исторических уровней (50-60% год к году) и изначальных целей компании».

Еще есть шанс

Собеседники издания полагают, что в обозримом будущем ситуация может улучшиться. Так, аналитик «Эйлер» по сектору ТМТ Софья Астрелина считает, что 2027 г. может начаться новая стадия активного импортозамещения.

По ее мнению, в 2026 г. рост продаж российского ПО в 2026 г. достигнет 10-15% по сравнению с 2025 г. Она считает, что причинами этого станут, в числе прочего, «повышение зрелости российских решений и дальнейшая цифровизация экономики».

Но не все склонны выдавать оптимистичные прогнозы. «В 2026 г. мы можем увидеть продолжение сложившегося в 2025 г. тренда на торможение рынка: для многих корпоративных заказчиков ключевая ставка (16% на момент выпуска материала – прим. CNews) пока еще остается высокой с точки зрения финансирования долгосрочных проектов развития ИT-инфраструктуры», – сказала Forbes старший аналитик по акциям компаний технологического сектора «Альфа-банка» Анна Курбатова.