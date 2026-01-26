Разделы

Безопасность Облака
|

K2 Cloud повысил уровень безопасности облачной платформы и расширил область действия аудитов безопасности на Санкт-Петербург

K2 Cloud (подразделение «К2Тех»), российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о завершении очередного цикла аудитов безопасности, в результате которого было подтверждено соответствие требованиям национального и международного стандартов защиты данных и расширена область действия требований аудитов безопасности. По результатам проверки не выявлено ни одного нарушения требований безопасности.

По итогам независимой оценки соответствия требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017, проведенной ПК «РАД КОП» (лицензия ФСТЭК России), платформа «К2 Облако» получила итоговый коэффициент соответствия 0,95 — это один из лучших показателей на рынке и рост по сравнению с результатом прошлого года (0,94). Аудит подтвердил соответствие усиленному (первому) уровню защиты, а также 5 уровень зрелости процессов – наивысший из шести возможных по методике ГОСТ Р 57580.2-2018.

Кроме того, впервые в ходе независимых аудитов был проверен регион облачной платформы в Санкт-Петербурге, запущенный в 2025 г. Подтверждение соответствия означает, что клиенты могут использовать регионы «К2 Облака» “ru-msk” и “ru-spb” с гарантией одинаково высокого уровня безопасности, соответствующего требованиям регуляторов.

Параллельно был успешно пройден международный аудит PCI DSS v4.0.1, подтвердивший соответствие платформы требованиям безопасности для обработки данных платежных карт. Аудит охватил все дата-центры K2 Cloud, включая инфраструктуру в Москве и Санкт-Петербурге.

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень
Цифровизация

«Мы непрерывно работаем над усилением безопасности нашей платформы. Рост оценки по ГОСТ Р 57580.1-2017 до 0,95 и расширение аудитов безопасности на Санкт-Петербург — это результат системной работы команды и инвестиций в инфраструктуру. Теперь наши клиенты могут быть уверены в одинаково высоком уровне защиты данных в различных регионах присутствия K2 Cloud, соответствующем как российским, так и международным стандартам», — отметил Александр Лугов, руководитель группы по обеспечению информационной безопасности облачной платформы K2 Cloud.

K2 Cloud остается одним из самых безопасных облачных провайдеров для финансовых организаций в России, предлагая клиентам современную технологичную платформу на базе пяти дата-центров в нескольких географически распределенных регионах, полностью соответствующую регуляторным требованиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В древней Linux-утилите найдена критическая «дыра», которую не замечали 11 лет. Она открывает всем желающим root-доступ. Эксплойт умещается в одну строку

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще