«Точка Банк» запустил ИИ-Ассистента селлера — для более чем 500 000 продавцов Wildberries

«Точка Банк» запустил новый сервис — ИИ‑Ассистент селлера, которым могут воспользоваться продавцы Wildberries. На рынке банковских услуг это первый виртуальный помощник, который адаптирован под специфику экономики маркетплейсов и полностью доступен через Телеграм. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

В банке отмечают, что инструмент сокращает ручную аналитику в Excel: нейросеть сама формирует отчёт о прибылях и убытках и на его основе дает рекомендации по росту продаж и маржи. Это позволяет селлерам быстрее принимать решения и экономить на платных консультациях.

В первом квартале 2026 г. попробовать ИИ-Ассистент можно бесплатно. Для «Точка Банка» это возможность поддержать малый и средний бизнес, а для предпринимателей — быстрее адаптироваться к изменениям в рамках новой налоговой реформы.

Как работает ИИ‑Ассистент: загружаем в телеграм-чат токен API Wildberries — Ассистент подскажет, где его найти и скачать; заполняем шаблон с себестоимостью товаров; получаем готовый отчет о прибылях и убытках, график динамики финансовых показателей, сравнение магазина с конкурентами и рекомендации по увеличению продаж в формате PDF.

«Сейчас на Wildberries работают более полумиллиона селлеров, значительная часть из которых — предприниматели с оборотом до 3 млн руб. в месяц. В условиях конкуренции, изменений налогового регулирования и высокой динамики торговли усложняется финансовый учет и анализ показателей. Рынок SaaS- и AI-решений для селлеров активно развивается, однако многие продукты либо находятся на стадии прототипов, либо требуют значительных ресурсов на внедрение. Поэтому мы поставили задачу создать простой и понятный инструмент, который помогает селлерам быстрее работать с финансовыми данными и принимать решения на их основе», — сказал Никита Кузнецов, руководитель ИИ-Ассистента селлеров «Точка Банка».

В 2026 г. «Точка Банк» планирует развить ИИ-Ассистента селлера в персонального финансового и стратегического консультанта в режиме 24/7. Сервис будет автоматически выявлять проблемные зоны бизнеса, предлагать сценарии роста и помогать в их реализации.