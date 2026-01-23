Недорогие «самсунги» и китайские смартфоны покупали новосибирцы чаще всего в 2025 году

МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала спрос на смартфоны в Новосибирской области. По итогам 2025 г. лидерами по объемам продаж стали устройства Xiaomi и Samsung — их доля составила 25% и 18% соответственно от общего количества проданных гаджетов. Однако наибольшую часть выручки, как и прежде, обеспечивают смартфоны Apple, занявшие почти 33% в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ-3 самых популярных производителей смартфонов в Новосибирской области, по данным розничной сети МТС, замыкает Huawei с 14%. В деньгах на долю этой марки приходится меньше 10% продаж. Доля Xiaomi и Samsung в денежном эквиваленте — 11% и 30% соответственно. Самой продаваемой моделью в Новосибирской области стал Xiaomi Redmi A5.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым и на российском рынке в целом. Samsung же показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указывает на укрепление позиций в среднем (20-40 тыс. руб.) и высоком (от 60 тыс. руб.) ценовых сегментах. Смартфоны брендов Tecno и Realme продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счет высокой средней стоимости устройств.

По итогам 2025 г. в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд руб. Средняя стоимость смартфона по итогам года составила 24,3 тыс. руб. Одним из заметных изменений 2025 г. стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля выросла почти на 2 п.п. и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.

Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж.