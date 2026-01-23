Кировчане стали чаще выбирать смартфоны корейских и китайских брендов

МТС проанализировала рынок смартфонов в Кировской области по итогам 2025 года в своей розничной сети. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 24% и 17% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 30% продаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на кировском рынке. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах. Смартфоны брендов Huawei (13,2%) и Realme (10%) продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счет высокой средней стоимости устройств.

Самым востребованным смартфоном в Кировской области по итогам 2025 г. стал Xiaomi Redmi A5, на который пришлось 3,9% всех продаж в штуках. Далее следуют Huawei Nova Y72S (3,8%) и Xiaomi Redmi 14С (3,2%). При этом по выручке традиционно лидируют смартфоны от бренда Apple.

В целом по стране, одним из заметных изменений 2025 г. на рынке стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента (20-40 тыс. руб.). Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту. Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж в стране.