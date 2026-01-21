Разделы

«Т1 Интеграция» расширяет защиту бизнеса от DDoS-атак совместно с Servicepipe

«Т1 Интеграция» расширяет портфель решений по защите от DDoS-атак на базе технологий компании Servicepipe. В рамках партнерства компании будут осуществлять разработку и внедрение отраслевых проектов для защиты критической информационной инфраструктуры. Сотрудничество направлено на повышение устойчивости российских предприятий к современным автоматизированным киберугрозам. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Продукты Servicepipe помогают сохранять стабильность работы и высокую доступность веб-приложений, API и ИT-инфраструктуры за счет защиты от DDoS-атак и вредоносного трафика. Продукты вендора можно кастомизировать под инфраструктуру и трафик конкретного заказчика, а регулярные обновления расширяют набор доступных методов противодействия киберрискам.

В рамках партнерства команда «Т1 Интеграция» будет отвечать за внедрение и развитие решений Servicepipe для заказчиков, в том числе создание сценариев реагирования, оптимизацию систем защиты и раннее уведомление о возможных атаках. В рамках специализированной лаборатории команда вендора проводит регулярные DDoS-тесты, проверку эффективности выбранных настроек, анализ инфраструктуры на предмет узких мест и предоставляет рекомендации по повышению устойчивости.

«DDoS-атаки продолжают оставаться серьезной проблемой для бизнеса. Именно поэтому мы продолжаем наращивать свой портфель решений для защиты от этих угроз. Решения Servicepipe значительно повышают устойчивость информационных систем заказчиков, а команда «Т1 Интеграция» обеспечивает быстрое бесшовное внедрение этих решений и их сопровождение на всех этапах жизненного цикла системы», — сказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «Т1 Интеграция» и «Т1 Облако».

«Наше сотрудничество с «Т1 Интеграция» уже доказало свою эффективность. Мы рассчитываем в ближайшее время выполнить с партнером проекты по внедрению on-premise-решения Servicepipe DosGate для защиты от сетевых угроз», — сказал Николай Озивский, руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe.

