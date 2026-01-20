Разделы

1С:Фитнес Фэмили Форум: рынок, цифры и технологии, которые меняют фитнес

18 ноября в Центре событий РБК прошёл 1С:Фитнес Фэмили Форум 2025 — вторая встреча лидеров, управляющих и экспертов фитнес-индустрии. С первых минут было понятно: это не просто конференция, а место столкновения фитнес-рынка с цифрами, честными выводами и практическими решениями.

Рынок: рост есть, но он становится сложнее

День начался с аналитического блока о состоянии отрасли. Максим Боровиков (FitnessData), Илья Коноплев и Вера Заря представили данные, которые задали тон всему форуму.

По итогам января–октября 2025 года рынок фитнес-услуг вырос на 23%. При этом эксперты отметили: после 13 месяцев роста темпами выше 20% тренд начал замедляться. Без учёта повышения цен реальный рост составляет около 10% против 11,8% годом ранее.

Объём инвестиций в отрасль за 10 месяцев 2025 года достиг 23,1 млрд руб., при этом более 60% вложений пришлось на одного крупного игрока. За тот же период в стране открылось 118 новых клубов площадью более 500 кв. м.

Отдельно говорили о вовлечённости: за 9 месяцев 2025 года в фитнес дополнительно пришло более 440 тыс. человек — рекорд за последние годы. В Москве проникновение фитнес-услуг по итогам года превысит 17%.

По форматам рынок развивается неравномерно: рекуррентные клубы растут на 75% год к году, студийный сегмент — на 28%, классический — на 4–5% без учёта роста цен.

chart.png

Маркетинг и управление: старые инструменты перестают работать

Один из самых обсуждаемых блоков был посвящён маркетингу и продажам. Спикеры из федеральных сетей говорили о том, что привычные каналы трафика дорожают, а эффективность классических инструментов снижается.

Обсуждали новые сценарии лидгена, работу с корпоративными клиентами, годовые карты и рекуррентные модели. Во втором зале параллельно шли практические разборы «сухих» клубов — управляющие и собственники разбирали стратегии друг друга по живому, без презентационных иллюзий.

Технологический фокус: обновления 1С:Фитнес клуб

Одним из центральных событий форума стал дайджест новинок 1С:Фитнес клуб, который представил Кирилл Бойко, Project Manager продукта.

Среди ключевых обновлений:

— юридически корректная онлайн-регистрация клиентов и система согласий; — автоматический контроль рассылок и защита от штрафов; — новые управленческие показатели ACL и LTV; — отчёт по работе в мессенджерах и нагрузке сотрудников; — мобильное приложение для тренеров с клиентской базой и статистикой; — чаевые тренерам; — новые виджеты для сайта (расписание, аренда, онлайн-запись); — приём платежей через СБП; — интеграция с мессенджером MAX; — электронные карты Wallet, подписание договоров по СМС, оплата частями через Яндекс Сплит.

Атмосфера и нетворкинг

Помимо деловой программы, весь день активно работали лаунж-зоны и партнёрская экспозиция. Вечером форум перешёл в неформальный формат — живая музыка, диджей и общение без галстуков.

Итог

Подводя итоги форума, генеральный директор «Лаборатории программного обеспечения», разработчика 1С:Фитнес клуб, Денис Тян отметил:

«Мы задумывали форум как точку притяжения для всей индустрии — место, где рынок может честно говорить о своих проблемах, делиться опытом и искать решения. Этот формат работает, и мы будем дальше развивать его и двигать индустрию вперёд вместе с рынком».

1c-fit.png

:Фитнес Фэмили Форум показал: фитнес-рынок входит в фазу более зрелого и сложного роста, где всё меньше места для интуиции и всё больше для данных, технологий и системного управления.

