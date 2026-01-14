Разделы

Смотрели «Один дома» и много читали: как новосибирцы провели зимние каникулы

Аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Новосибирской области в праздники. Эксперты рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона встретили Новый год и провели каникулы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», особенно тепло новосибирцы приняли фильм-сказку с Анной Пересильд «Алиса в Стране Чудес», историческую комедию «Шальная императрица» о невероятных похождениях Екатерины II в Петербурге наших дней, а также забавный сериал «Жека Рассел» — историю бухгалтера, неожиданно оказавшегося в теле собаки породы джек-рассел-терьер.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые новосибирцы выбирали в библиотеке платформы и смотрели на ТВ, стали новая версия классического романа Брема Стокера «Дракула» от Люка Бессона, классическая новогодняя комедия «Один дома», а также недавняя экранизация мрачной подростковой антиутопии Стивена Кинга «Долгая прогулка».

На каникулах, по данным электронной библиотеки «Кион Строки», жители Новосибирской области стали одними из самых читающих в праздники. Столица Сибири заняла шестое место в топе регионов. Жители Новосибирской области в праздники читали фэнтези, детективы и любовные романы. Топ-книг возглавило фэнтези Зои Брисби «Девушка, которая не любила Рождество», на втором месте расположился любовный роман «Бюро темных дел» от Эрика Фуасье и замкнул тройку лидеров детектив российского писателя Гая Юлия Орловского «Высокий глерд».

Как следует из статистики прослушиваний на музыкальном стриминге «Кион Музыка», на новогодних праздниках новосибирцы отдавали предпочтение популярной танцевальной и поп-музыке, а также рэпу. На вершине регионального хит-парада оказались треки Джигана, Aryik & Asti, Niletto – «Худи»; Betsy, Ded M – «Под Новый Год»; Sabi, Mia Boyka - «Базовый минимум».

