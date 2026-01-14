Разделы

«Базис» возглавил рейтинг крупнейших разработчиков платформ виртуализации CNews по объему выручки

Российский вендор ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» занял первое место в рейтинге крупнейших разработчиков платформ виртуализации, подготовленном командой CNews Analytics. Компания показала наибольшую выручку среди 11 ключевых вендоров от поставки платформ виртуализации, включая VDI-решения, по итогам 2024 г.

Выручка «Базиса» в 2024 г. в сегменте платформ серверной виртуализации, VDI и терминального доступа составила 4,6 млрд руб. — на 52% больше показателя 2023 г., который находился на уровне 3 млрд руб. Отрыв компании от ближайшего конкурента в рейтинге достиг практически 2 млрд руб., что подтверждает абсолютное лидерство «Базиса» на российском рынке виртуализации.

Рост финансовых показателей компании связан с расширением внедрений в корпоративном и государственном секторах. Среди ключевых кейсов аналитики отметили масштабные внедрения флагманских продуктов «Базиса», платформ Basis Dynamix и Basis Workplace, в ИТ-инфраструктуру ВТБ и Газпромбанка, Т2 и платформу «ГосТех». Дополнительным фактором роста стало развитие комплексной экосистемы ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой и устойчивый спрос на отечественные решения со стороны организаций, переходящих на российское ПО в рамках импортозамещения.

Рейтинг CNews Analytics отражает расстановку сил на рынке ПО и формируется на основе объективных финансовых показателей, раскрытых в официальной отчетности компаний. Исследование является одним из ключевых отраслевых ориентиров и позволяет заказчикам оценивать зрелость и масштаб российских разработчиков. Рейтинг также служит инструментом внешней валидации при формировании стратегии развития ИТ-инфраструктуры на базе отечественных технологий.

