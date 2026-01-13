Университет «Иннополис»: при позитивном сценарии объем российского рынка роботов вырастет до 47 млрд руб. к 2030 году

Исследователи Центра развития промышленной робототехники российского университета «Иннополис» представили два сценария развития отрасли в стране. Свою оценку они обосновали на данных Росстата и международной практики, объемах импорта и экспорта роботов в стране и целевых показателях. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

По словам экспертов университета «Иннополис», к 2030 г. существуют консервативный сценарий роста объема рынка на 14% ежегодно — без учета влияния позитивных факторов мер государственной поддержки отрасли, и целевой — до 38% в год, учитывающий аспекты стимулирования рынка, предпринимаемые Правительством России.

При консервативном сценарии объем рынка промышленной робототехники в стране к 2030 г. достигнет 15,14 млрд руб. При этом российский парк промышленных роботов будет развиваться в среднем темпе мирового рынка, который в соответствии с отчетом Международной федерации робототехники составит примерно 12% ежегодно. Сценарий также подразумевает сохранение значимых внешних ограничений, консервативный рост производственной базы и сдержанное внедрение инноваций. Исследователи уточняют, что этот сценарий может быть реализован в случае прекращения или ограничения государственных инициатив для стимулирования рынка, например, при отмене налоговых льгот, грантов и других мер поддержки.

В целевом сценарии российский рынок промышленной робототехники к 2030 г. вырастет до 47,63 млрд руб. Прогноз предусматривает увеличение парка промышленных роботов в России через пять лет до 104 тыс. единиц и учитывает ключевые факторы: целевой показатель плотности роботизации в 2030 г. — 145 роботов на 10 тыс. работников, численность работников в отрасли, а также фактор роста производительности труда за счет накопленных эффектов роботизации. Таким образом, среднегодовой темп роста для целевого сценария роста парка роботов может составить 38% на период до 2030 г. Этот сценарий предполагает, что в указанный период не произойдет существенных негативных изменений, которые могут привести к резкому изменению численности занятых в отрасли сотрудников, радикальному изменению логистических цепочек и другим последствиям для рынка, а также что правительство страны продолжит стимулировать отрасль с помощью мер господдержки.

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис»: «Прогнозирование развития рынка промышленной робототехники, проработка нескольких возможных сценариев — это инструменты для принятия стратегических решений в отрасли. Прогнозы позволяют увидеть, куда может прийти индустрия, что для этого нужно сделать и что случится, если ничего не менять. Эти данные критически важны и дают четкие ориентиры: компаниям — куда инвестировать, государству — какие меры работают, вузам — каких специалистов готовить, специалистам — какие навыки развивать и так далее. Для России, где роботизация сейчас одна из стратегий технологического суверенитета, такие расчеты особенно важны: они показывают, как превратить политические цели в экономические результаты».