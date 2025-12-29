Разделы

Служба каталогов Multidirectory подтвердила совместимость с системой Print-X

Компании «Мультифактор» и «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко») объявляют об успешном завершении испытаний на совместимость собственных продуктов. Тестирование подтвердило бесконфликтную интеграцию службы каталогов Multidirectory с системой управления печатью Print-X. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости, а также опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации в Print-X.

Интеграция Multidirectory и системы управления печатью Print-X позволит централизовать доступ к печатным устройствам и упростить администрирование инфраструктуры печати — а это, в свою очередь, способствует снижению операционных затрат и повышению эффективности работы персонала.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой.

Print-X — полностью российское программно-аппаратное решение для централизованного управления и контроля печати, которое помогает компаниям сокращать расходы, повышать безопасность документооборота, учитывать использование принтеров и управлять заданиями через единый интерфейс, а также подходит для работы в системах с высокими требованиями к информационной безопасности, включая Astra Linux.

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет
цифровизация

«Использование системы Multidirectory совместно с Print-X обеспечит предприятиям высокий уровень автоматизации, безопасности и оптимизации расходов на печать, одновременно повышая удобство работы сотрудников благодаря единой точке входа и контролю доступа к ресурсам. Благодарим коллег из ПРИНТ-ИКС за оперативную и продуктивную работу», — отметил Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Мы рады нашему успешному сотрудничеству с компанией «Мультифактор», позволившему объединить функционал системы Print-X с их платформой Multidirectory. Такая интеграция является ярким примером успешного импортозамещения в сфере корпоративной ИТ-инфраструктуры. Оба решения разработаны в России, и их совместимость способствует укреплению независимости российских компаний от иностранных поставщиков, закладывая прочную основу для дальнейшей цифровизации бизнеса», — сказала Наталья Ермакова, операционный директор «Принт-Икс».

