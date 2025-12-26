Разделы

Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году

По данным аналитического центра Rutube, в среднем пользователи проводили в 2025 г. на площадке 46,1 мин в день. При этом видео на платформе посмотрели более 50 млрд раз. Месячная аудитория достигла 80,6 млн человек, а количество размещенного контента превысило 430 млн роликов. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Rutube за этот год активно трансформировался. Это касается как технологического развития, так и продуктового. Мы стараемся делать удобный и интересный сервис для всех пользователей: авторов, зрителей, рекламодателей. Мы видим, как растет библиотека контента, увеличивается время, которое пользователи проводят на площадке, объем UGC-видео. К нам приходят все новые блогеры, появляются новые каналы. Также мы стараемся делать безопасный контент, ведь зачастую ролики смотрят и дети, очень приятно, что мамы доверяют нам в вопросе контента. Кстати, самым популярным мультфильмом на Rutube стал "Котенок Котэ". На втором месте — "Синий трактор", а на третьем — "Маша и Медведь"», — отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Самой популярной трансляцией на Rutube стало видео на тему «Современные виды мошенничества. Основные схемы и методы защиты» на канале «Ваши личные финансы». На третьем месте — видеотрансляция «Почему боль в спине может отдавать в другие части тела? Прямой эфир с доктором Бубновским». Также больше всего просмотров набрало видео «Три Кота. Развивающие мультики для малышей — Учим цифры и цвета».

Судя по количеству просмотров, у пользователей были востребованы и шоу на Rutube, как, например, «Злые языки», «Мама, это не я» и «Преодолеть Батю».

Видео с названием «Учим Цвета Раскрашиваем Мороженое. Развивающий мультфильм для малышей» на канале «Волшебство ТВ» стало самым просматриваемым среди UGC-контента. Следующий по просмотрам — ролик «Цветные Мячи Детская Бутылочка Развивающие мультфильмы Учим цвета», который размещен на том же канале. Также пользователи активно смотрели видео «Сосед построил дом за четыре месяца» на канале «Газоблок34».

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
цифровизация

Самыми просматриваемыми каналами UGC-контента на Rutube в 2025 году стали Double Bubble, «Волшебство ТВ», «Влад и Ники» (Vlad and Niki).

«Нереальная политика с Никитой Михалковым» стала самой просматриваемой передачей на Rutube в 2025 г. За ней следует видео «АЗН. Словесность. Мемуары». Третье место у ролика «В споре рождается дружба», размещенного на канале «Динамо Москва». В целом, если говорить о просмотрах телеканалов на Rutube, то в 2025 г. чаще всего пользователи смотрели эфиры ТНТ, НТВ и Первого канала.

