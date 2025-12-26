РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука

В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создавать технологии для телевидения, радио и цифровых платформ будущего. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Конфигурируемый кластер объединяет три сектора: аппаратно-студийный комплекс, студию радиоэфира и звукозаписи, а также съемочную площадку с художественным светом и LED-экраном.

Особенность лаборатории – в ее гибкой архитектуре и потенциальной мощности. Телепроизводственное, звукозаписывающее и измерительное оборудование связано в единую высокоскоростную сеть, которую можно настраивать под разные задачи. Система способна обрабатывать огромные объемы данных, что позволяет работать с качественным видео и чистым, детализированным звуком. Здесь студенты учатся понимать, как устроены и взаимодействуют сложные медиасистемы на функциональном, схемотехническом и программном уровнях.

Студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты в мегалаборатории будут осваивать более полутора десятков дисциплин – от технологий цифрового телевидения и саунд-дизайна до помехоустойчивого кодирования сигналов и системного проектирования комплексов беспроводной связи и электроакустики. Лаборатория готовит инженеров телевидения, звукоинженеров, радиоинженеров, разработчиков телекоммуникационных ИT-решений, инженеров-программистов – специалистов, которые сочетают глубокие технические знания с творческим арт-подходом. Они смогут проектировать телепроизводственные студии, звуковые площадки, передвижные телестанции, конфигурировать и настраивать сетку вещания, создавать сложный аудиовизуальный и видео контент, обеспечивать бесперебойную работу медиасистем.

«Это не просто лаборатория, а шаг в будущее образования. Мы создаем среду, где теория немедленно проверяется практикой на оборудовании, которое используется в ведущих медиакомпаниях. Здесь рождается новое поколение инженеров-творцов для цифровой экономики России», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

«Для нас, как для заказчика кадров, критически важно, чтобы выпускники приходили на предприятия, уже понимая логику современного телепроизводства. Эта лаборатория – идеальный мост между вузом и индустрией. Студенты получат бесценный опыт работы с полным циклом создания контента: от идеи до трансляции», – отметил Станислав Хаустов, заместитель генерального директора ВГТРК.

«Здесь стерта грань между учебной аудиторией и реальной студией. Студенты будут осваивать технологии, которые определяют развитие медиаиндустрии уже сегодня. Мегалаборатория учит студентов не просто адаптироваться к изменениям, а быть теми, кто эти изменения создает. Так на базе созданного проекта уже ведется подготовка проекта по созданию объединенной молодежной редакции России», – сказал Александр Минаков, советник генерального директора ВГТРК.

Мегалаборатория задумана не только для московских студентов, но и как общероссийский центр медиакомпетенций. Уже сейчас абитуриенты из любого региона могут заключить договор о целевом обучении. Это значит, что они получат образование в РТУ МИРЭА в Москве, пройдут практику в центральном офисе партнера, но после выпуска вернутся работать в свою региональную телекомпанию, усиливая местные команды. Более того, на базе лаборатории планируется запустить молодежное телевидение — открытую творческую и технологическую площадку, где можно будет сразу применять знания на практике, создавая собственный актуальный контент.

Мегалаборатория представляет собой конфигурируемый многофункциональный телепроизводственный кластер, оснащенный видеостудийным, звукоинженерным и телекоммуникационным программно-аппаратным обеспечением, связанным в единую высокоскоростную сеть Dante с открытой архитектурой, рассчитанную на цифровое микширование 256 независимых каналов c одномоментной производительностью 100 терафлопс, кодек-компрессией, записью в сетевое хранилище 1 ПБ и трансляцией аудио/видео потока медиаданных в выделенный мультиплекс DVB-T2 или стриминг мультимедийных платформ.

Рабочие места аппаратно-студийного комплекса мегалаборатории построены на базе модульных решений студийных столов теле- и звукооператоров, оснащенных рэковым оборудованием общим слотом на 350 юнитов, позволяющим решать практические задачи в следующих областях: системы и приборы сигнальной аудиотехники и электроакустики; управление и маршрутизация аудио- и видеомикшерными консолями; цифровая модуляция, трансмодуляция и трансляция DVB-сигналов; оптоволоконные системы стриминга, телеметрии и управления удаленной студией; ЦОС, алгоритмы помехоустойчивого кодирования и кодек-компрессии ТВ-сигналов; управление и конфигурация цифровых интерфейсов, конверторов и протоколов обмена AV-данными; ЦОС и разработка VST-плагинов для секвенсоров; создание схем медисетевых конфигураций студийных, внестудийных площадок и залов; электроакустические, акустические и видеосигнальные измерения; звукоинженерия и саунд-дизайн; телепроизводственные арт-технологии медиа- и киноиндустрии.

На базе мегалаборатории студенты бакалавриата и магистратуры изучают такие дисциплины как: Технологии цифрового телевидения; Аудиовизуальные радиосистемы и технологии медиасвязи; Цифровые радиотрансиверы и медиаконверторы; Сигнальные аудиоконсоли и медиасеквенсоры; Беспроводные интерфейсы, широкополосные и сверхширокополосные технологии медиадоступа; Помехоустойчивые методы кодирования и обработки радиосигналов; Системное проектирование цифровых аудиоустройств и радиоприложений на ПЛИС; Смарт-технологии цифрового телевидения; Саунд-дизайн и цифровая фильтрация аудиосигналов; Инженерная радиоакустика и волновая теория звукового поля; Сигнальная аудиотехника и электроакустика; Цифровые аудиосистемы и технологии; Мультисигнальные аудиоинтерфейсы радиоакустических систем; Межсистемные интерфейсы и драйверы; Цифровые технологии телепроизводства и др.