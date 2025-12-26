Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупных московских ТЦ

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет сразу в нескольких крупных торговых центрах Москвы. После модернизации сети любители шопинга могут обмениваться фотографиями и листать соцсети на средней скорости до 190 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы коснулись ТЦ Avenue Southwest, «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Щука», «Хорошо!», а также торгового комплекса «Москва». Инженеры обновили ключевые элементы сети и расширили частотные диапазоны, благодаря чему сигнал стал стабильнее, а скорость мобильного интернета — выше.

Обновленная сеть позволяет равномерно распределять нагрузку между пользователями и быстрее обрабатывать запросы от мобильных устройств. В результате сигнал остается стабильным в фудкортах, кинотеатрах и других зонах с высокой проходимостью. Кроме того, обновленное телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и высокое качество голосовых вызовов даже при активном использовании мобильного интернета.

«В преддверии праздников посетителей в ТЦ традиционно становится больше, однако в этом году в целом их число увеличилось в 2,5 раза. Чтобы пользователи могли с комфортом проводить время в любимых локациях во время продолжительных зимних каникул, мы модернизировали оборудование, увеличили емкость сети и стабильную работу мобильного интернета даже в самые загруженные часы», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще