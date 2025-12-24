Самый многоквартирный дом Благовещенска подключили к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета в Благовещенске. Доступ к сети интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители дома на 500 квартир в столице Амурской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интернет на скорости до 1 Гбит/с могут подключить жильцы многоквартирного дома, расположенного на Игнатьевском шоссе, 10/2. Жилой объект был недавно сдан в эксплуатацию, и собственники, планируя ремонтные работы, могут сразу учитывать в проекте размещение телевизоров, различных гаджетов и элементов умного дома, требующих наличия фиксированной сети.

Гигабитный интернет позволяет с комфортом загружать «тяжелый» контент на нескольких цифровых устройствах одновременно даже в часы пиковых нагрузок на сеть. Также жильцы микрорайонов смогут объединить в один «пакет» мобильную связь для всей семьи, домашний интернет, IPTV и онлайн кинотеатр Kion с эфирными телеканалами.

«МТС продолжает работу по расширению сети фиксированного интернета в Амурской области. Благодаря собственным оптоволоконным каналам мы модернизируем существующую сеть и подключаем новые домохозяйства к «гигабиту». Так, ранее сеть скоростного интернета была развёрнута в густонаселённых микрорайонах Благовещенска и пригороде: «Солнечный», «Подсолнухи», «Питер», втором и третьем, «Тепличный» и «Европейский», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.