«Карамбола Лабс» представила платформу AImonitor.pro для анализа видимости брендов в ответах ИИ

Российская компания «Карамбола Лабс», разработчик решений в области маркетинговых технологий и оптимизации для генеративных движков, создала платформу для мониторинга видимости брендов в ответах искусственного интеллекта — AImonitor.pro. Разработка помогает бизнесу оценивать свое присутствие в нейросетях, отслеживать динамику ключевых показателей и проводить конкурентный анализ. Об этом CNews сообщили представители «Карамбола Лабс».

AImonitor.pro —это аналитическая платформа, которая агрегирует и изучает данные нейровыдачи основных игроков рынка ИИ. Решение поддерживает бесшовную работу с Алисой AI, GigaChat, Google Gemini, всей линейкой моделей OpenAI (семейство GPT-5) и поисковой системой Perplexity.

AImonitor.pro обеспечивает комплексный мониторинг и решает проблему высокой вариативности ответов. Это критически важно, так как алгоритмы не дают универсального результата, а создают глубоко персонализированную выдачу под контекст каждого диалога. При ручном мониторинге специалист видит лишь ту версию ответов, которую нейросеть формирует лично для него. Часто этот результат искажен, так как профиль аналитика не совпадает с профилем реального потребителя. AImonitor.pro устраняет этот разрыв через масштабную эмуляцию. Платформа генерирует тысячи запросов и моделирует поведение сотен различных пользовательских профилей, что позволяет компенсировать вариативность большим объемом данных.

Пользователь может настроить систему точечно, выбирая конкретную нейросеть, и комплексно — во всех доступных каналах одновременно. При создании карточки мониторинга клиент указывает геолокацию, социально-демографические параметры, прямых конкурентов и контекст, чтобы анализировать именно те целевые группы, которые важны для бренда с точки зрения спроса. На основе этих данных платформа формирует детальную аналитику, преобразуя хаотичную выдачу в понятные метрики. AImonitor.pro не только оценивает текущее положение бренда, но и проводит глубокий сравнительный анализ. Заказчик видит, как его продукт выглядит в ответах нейросетей на фоне конкурентов по всем ключевым показателям.

Станислав Щербаков, сооснователь и CEO Aimonitor.pro: «Традиционная модель интернет-поиска уходит в прошлое. Аудитория массово переключается с просмотра десятков сайтов на прямые диалоги с искусственным интеллектом. Пользователи выбирают быстрые советы вместо долгого изучения выдачи и все чаще делегируют выбор нейросетям, ожидая от них конкретных рекомендаций. Это трансформирует рынок: борьба за внимание клиента смещается со страниц поисковых систем в пространство алгоритмических ответов. Чтобы бизнес не терял контроль над ситуацией, мы разработали систему, которая переводит абстрактные диалоги с ИИ на язык конкретных бизнес-метрик: доли рынка, стоимости привлечения и репутационных рисков. AImonitor.pro позволяет СЕО и маркетологам видеть реальную картину того, как алгоритмы интерпретируют их продукт, и оперативно корректировать стратегию, опираясь на факты, а не гипотезы».

Для оценки эффективности используются количественные метрики. Показатель Ranking (сводный рейтинг) замеряет позицию бренда в рекомендательных списках и вычисляет процент запросов, в которых нейросеть советует пользователю конкретный продукт или услугу. Метрика Visibility фиксирует частоту упоминаний бренда в генеративной выдаче. Также алгоритмы рассчитывают Share of Voice («Долю голоса»), показывая распределение рыночного влияния в конкурентных тематиках. AImonitor.pro разделяет отчеты по разным нейросетям, так как каждая модель опирается на собственные источники данных. Это позволяет бизнесу понять, где именно требуется корректировка: например, чтобы улучшить позиции в «Алисе AI», необходима работа с российскими источниками, тогда как для Gemini потребуются зарубежные медиаресурсы.

Платформа также проводит качественный анализ контента с помощью двух ключевых метрик: Integrity и Sentiment. Показатель Integrity отвечает за точность данных и демонстрирует, соответствует ли описание бренда в нейросетях реальным характеристикам. Модуль Sentiment определяет эмоциональную тональность и фиксирует конкретные плюсы и минусы в ответах алгоритмов. Благодаря этому система мгновенно выявляет случаи дезинформации или негатива и позволяет специалистам быстро реагировать на репутационные риски.

Глубинный анализ источников данных открывает возможности для долгосрочного планирования. Цикл обновления нейросетей занимает несколько месяцев, и AImonitor.pro помогает выявлять слабые места и конкретные веб-ресурсы, которые влияют на формирование ответов. Работая с этими источниками сегодня, компании корректируют информационное поле так, чтобы при следующем переобучении модели портрет бренда соответствовал ожиданиям бизнеса.

В будущих обновлениях разработчики планируют внедрить интеллектуальные подсказки, благодаря которым платформа будет самостоятельно находить уязвимости в репутации и предлагать стратегии исправления.

Кирилл Власов, сооснователь и CTO Aimonitor.pro: «AImonitor.pro моделирует тысячи реальных пользовательских сценариев для разных целевых аудиторий и на этой основе измеряет, как генеративные нейросети ранжируют и рекомендуют бренды и продукты. Мы используем количественные метрики чтобы показать фактическое присутствие продукта в рекомендательной выдаче конкретных ИИ-моделей. Платформа анализирует каждую нейросеть отдельно, учитывая различия в источниках данных, и дополняет количественные показатели качественным анализом тональности и источников. Это позволяет бизнесу не только оперативно управлять репутационными рисками, но и стратегически влиять на то, каким образом бренд будет представлен в ответах нейросетей после следующих циклов их переобучения».