Серверы OpenYard прошли сертификацию с платформой VMmanager

Российский производитель серверного оборудования OpenYard и разработчик инфраструктурного ПО ISPsystem (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость серверов OpenYard RS101I, RS201I, RS102I и RS202I с платформой управления серверной виртуализацией VMmanager. Корректность совместной работы решений официально подкреплена сертификатом совместимости, выданным в рамках технологического партнерства компаний. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

Проведенные испытания показали стабильную и корректную работу VMmanager на серверах OpenYard. Совместное использование решений позволяет заказчикам эффективно разворачивать и администрировать виртуальную инфраструктуру, снижая операционные затраты и упрощая эксплуатацию ИТ-среды.

Платформа VMmanager предназначена для централизованного управления виртуальными средами и позволяет автоматизировать ключевые процессы эксплуатации: создание и управление виртуальными машинами, распределение вычислительных ресурсов, контроль состояния инфраструктуры и повышение отказоустойчивости. Подтвержденная совместимость с серверами OpenYard дает заказчикам готовую, протестированную связку для быстрого и безопасного развертывания виртуализированных сред.

Серверы OpenYard RS101I и RS201I (на базе процессоров x86 третьего поколения), а также RS102I и RS202I (на базе процессоров x86 четвертого поколения) ориентированы на использование в современных дата-центрах и корпоративных ИТ-инфраструктурах. Их совместимость с VMmanager позволяет заказчикам формировать единый технологический стек для построения и масштабирования виртуализированных сред с использованием решений российских вендоров.

Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо
Цифровизация

«Развитие технологических партнерств и подтверждение совместимости оборудования с ключевыми инфраструктурными платформами – один из приоритетов OpenYard, – отметила Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard. – Сертификация нашего оборудования с платформой VMmanager дает заказчикам уверенность в корректной и стабильной работе виртуальной инфраструктуры и расширяет возможности применения наших решений в проектах с использованием отечественного ПО».

«Наша задача – предоставить рынку не разрозненные продукты, а целостные, протестированные решения. Поэтому мы целенаправленно расширяем технологический стек в партнерстве с такими компаниями, как OpenYard. Каждое новое подтвержденное сочетание железа и софта – это шаг к созданию полноценной среды, на которой можно строить ответственную и суверенную ИТ-инфраструктуру», – сказал Иван Нистратов, директор по продажам ISPsystem.

