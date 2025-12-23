«Магнит» запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном приложении

«Магнит» в пилотном режиме запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном мобильном приложении. Пользователи приложения могут воспользоваться этим сервисом при онлайн-заказе энергетических напитков, продажа которых в онлайне допустима, но требует подтверждения возраста покупателя. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Новое решение в приложении «Магнит» позволяет повысить эффективность реализации требований законодательства, запрещающего продажи безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

Пилотный проект запущен совместно с Центром биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы. Новый сервис доступен пользователям системы со стандартной и подтвержденной биометрией. Стандартная биометрия регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия» с использованием действующего загранпаспорта нового образца (с NFC меткой), подтвержденная – очно в отделениях банка или через сервис выездной регистрации.

При заказе с использованием биометрии пользователю приложения «Магнит» необходимо выдать согласие на обработку данных и подтвердить личность, посмотрев в камеру телефона. Когда курьер приедет, покупателю необходимо поднести свой телефон к телефону курьера для подтверждения того, что покупатель находится рядом с курьером, и повторно пройти биометрическую проверку.

Сервис доступен пользователям приложения «Магнит» на платформе iOS в Москве, на этапе тестирования доставка осуществляется из ограниченного количества магазинов. В дальнейшем он будет запущен для платформы Android и на более широкую географию.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Продажа энергетических напитков через онлайн-каналы законодательно допустима, но при таким способе продажи возникала проблема проверки возраста покупателя. «Магнит» первым в ритейле запустил сервис по верификации возраста с использованием биометрии в онлайне в собственном приложении. Кроме того, мы продолжаем активно внедрять технологии для надежной идентификации возраста покупателей на основе биометрии и цифровых технологий на кассах самообслуживания в магазинах. Все эти решения позволяют исключить ошибки и влияние субъективных факторов при определении возраста и сделать покупку товаров с возрастными ограничениями быстрее и проще для совершеннолетних потребителей».

Ранее «Магнит» начал тестирование новой технологии подтверждения возраста на КСО с помощью мессенджера Max и цифрового ID. Также компания совместно с Центром биометрических технологий запустила пилотный проект подтверждения возраста покупателей по биометрии. Эти решения действуют на кассах самообслуживания в магазинах розничной сети.