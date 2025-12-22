«Яндекс Переводчик» добавил ИИ-режим для перевода сложных текстов

В «Яндекс Переводчике» появился новый режим специально для работы со сложными или очень длинными текстами. В нем используются большие языковые модели (LLM), которые лучше анализируют контекст, чтобы сохранить стиль оригинала и обеспечить точность перевода. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Плюсы нового режима заметны в ситуациях, где для точности перевода критически важно учитывать общий смысл текста. Например, в рецензии на фильм Me Before You в классическом режиме, в котором хуже удерживается контекст, сервис может выдать буквальное «Я перед тобой», работая с названием как с отдельной фразой. В новом режиме Переводчик анализирует общий смысл и выбирает идиоматичный вариант — «До встречи с тобой».

По такому же принципу сервис работает с устойчивыми выражениями. Например, фразу It is a truth universally acknowledged без учета контекста он переводит в виде громоздкой конструкции «Общепризнанной истиной является то, что...». В новом режиме сервис понимает структуру и стиль фразы — и выдает естественный перевод «Все знают, что...», сохраняя смысл без формализма.

Чтобы убедиться, что качество перевода улучшилось, «Яндекс» привлек экспертов-лингвистов. По их оценке, на сложных текстах переводы с помощью больших языковых моделей в 80% случаев получаются значительно качественнее, чем при использовании классических моделей машинного перевода.

В зависимости от задач пользователи могут в любой момент выбрать режим в «Яндекс Переводчике» — новый или классический. Это можно сделать в один клик — прямо под полем ввода текста. Для сложных текстов, где важны максимальная точность и естественность речи, подойдет новый режим — «Переводчик AI». В нем на перевод уходит чуть больше времени, чем в классическом режиме, поскольку модель проводит более тщательный анализ контекста. Для типовых, однозначных фраз и простых текстов можно выбрать классический режим, в котором перевод осуществляется мгновенно.

ИИ-режим уже доступен на сайте и в приложении «Яндекс Переводчика» для основных европейских языков: английского, французского, немецкого, итальянского, испанского. В новом режиме можно переводить с этих языков на русский и обратно. Чтобы все желающие могли воспользоваться «Переводчиком AI», существуют ограничения по числу запросов в день.