Полтонны корма и 1,3 тысячи сэкономленных лет: самые необычные заказы в «Купере»

Аналитики сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» изучили данные ключевых метрик и подвели итоги года. Они узнали, какие рекорды пользователи и курьеры-партнеры поставили в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Миллионы сэкономленных часов и миллиарды денег

Онлайн-покупки сегодня — один из самых популярных способов сэкономить время. В среднем пользователи освобождают почти полчаса на одном заказе, перекладывая логистику и сбор корзины на сервис. За этот год сервис помог пользователям высвободить более 1,3 тыс. лет или 11 млн ч, которые обычно уходят на рутинные покупки. Из них почти 5,2 млн ч сэкономлено благодаря курьерам за счет доставки, и более 6,4 млн ч — благодаря сборщикам заказов.

При этом сервис помог сберечь не только время, но и деньги: совокупная экономия клиентов за год достигла 15,8 млрд руб.

Рекорды и нестандартные сценарии

В «Купере» зафиксировали частные случаи, иллюстрирующие интересные и нестандартные сценарии. Так, самая быстрая доставка была выполнена всего за 4 минуты, а самая длинная дистанция составила около 65 км — заказ был привезен из Москвы в Сергиев Посад.

Самый большой заказ на Купере состоял из 201 товара, а самый объемный весил полтонны — это были 34 упаковки корма, который доставили на нескольких машинах. Эти примеры показывают, что сервис используется как для стандартных повседневных покупок, так и для решения необычных задач.

Больше всего заказов на одного пользователя за год сделали жители Тобольска, Мурманска и Сочи. А самыми популярными днями у курьеров «Купера» стали 25 января, 22 февраля, 1, 7 и 8 марта, 20 апреля, 1 и 8 мая, 21 июня, 31 августа, 11 ноября, 28, 29 и 30 декабря.

Базовая онлайн-корзина

Аналитика структуры заказов указывает на то, что онлайн-корзина все больше повторяет привычный набор продуктов из обычного магазина. Чаще всего пользователи заказывают молоко объемом 930 мл — за год было продано более 1,3 млн упаковок. Также пользователи заказали почти 1,2 млн единиц картофеля и более 1,1 млн упаковок влажного корма для кошек.


