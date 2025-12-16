Безопасный офис в кармане — новое мобильное приложение «МойОфис» для корпоративных клиентов

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, расширяет свою экосистему и представляет новый продукт — «МойОфис Документы Мобильные» для корпоративных клиентов. Новое мобильное приложение для бизнеса позволяет сотрудникам коммерческих компаний и государственных учреждений полноценно создавать, просматривать и редактировать документы, таблицы и презентации прямо со смартфона или планшета. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Решение поддерживает непрерывность бизнес-процессов в условиях удаленной работы, в командировках или при гибридном формате занятости.

«МойОфис Документы Мобильные» — это продукт, предназначенный для использования в коммерческих и государственных организациях. Приложение поддерживает все популярные форматы, включая устаревшие (.doc, .xls), и предоставляет широкий набор инструментов для просмотра и редактирования файлов. Пользователи могут работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями и PDF-файлами, комментировать их, в том числе с помощью голоса, и оперативно отправлять готовые материалы по почте или через мессенджеры. Функция офлайн-работы позволяет создавать и редактировать документы без доступа к интернету.

Мобильное приложение обеспечивает безопасный доступ к файлам, хранящимся в корпоративном хранилище «МойОфис Документы Онлайн», а также в сторонних облачных сервисах. Это позволяет сотрудникам видеть, кто работает с документами, и вести оперативную совместную работу над ними в режиме реального времени, управляя доступом прямо со своего мобильного устройства.

Корпоративное мобильное приложение разрабатывается с учетом повышенных требований к информационной безопасности и присутствует в Едином реестре отечественного ПО Минцифры России. В процесс создания продукта были интегрированы практики Shift-Left Security, включающие комплексный анализ исходного кода и зависимостей, автоматизированные проверки и регулярный поиск уязвимостей. Это делает приложение готовым к использованию в компаниях с высокими стандартами защиты информации.

Мобильное приложение рассчитано на компании любого масштаба — от среднего бизнеса до крупных предприятий и государственных структур. Решение также открывает новые возможности создания совместных комплексных решений для технологических партнеров, таких как производители интерактивных панелей, специализированных устройств на Android и интеграторы MDM-систем.

«По данным исследования НАФИ, с переходом на гибридные форматы занятости цифровые инструменты для работы используют 72% россиян. Мы видим растущий запрос бизнеса на отечественные мобильные решения, и наше новое B2B-приложение — прямой ответ на эту потребность. Оно позволяет организациям любого масштаба превратить смартфон или планшет сотрудника из устройства связи в безопасное рабочее место, интегрированное в ИТ-экосистему компании», — отметил директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.

Новый продукт «МойОфис Документы Мобильные» укрепляет позиции МойОфис как разработчика кросс-платформенной экосистемы.

Приложение можно приобрести как самостоятельный продукт, так и в составе тарифных планов «МойОфис Документы Настольные» и «МойОфис Документы Онлайн».