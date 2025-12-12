Разделы

Каждый девятый приморец страдает от брани коллег на рабочих созвонах

Цифровая экосистема МТС и входящая в нее платформа «МТС Линк» изучили, как жители Приморского края и всего Дальнего Востока относятся к рабочим онлайн-встречам, и выяснили, что их раздражает в процессе деловых коммуникаций. Главной проблемой стала недостаточная вовлеченность коллег на онлайн-встречах и долгое ожидание ответа в мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, 76% опрошенных приморцев положительно оценили рабочие коммуникации и их структурированность. Однако более трети принявших участие в опросе отметили, что из-за отсутствия единых правил взаимодействия возникают сложности при общении с коллегами. Половина респондентов довольна количеством рабочих коммуникаций, 16% считают, что их больше положенного, а 8% не хватает делового общения.

Основные трудности на рабочих встречах вызваны самими участниками: многие сотрудники не сосредоточены и часто отвлекаются в течение созвонов. Именно недостаточная вовлеченность коллег во время онлайн-встреч раздражает почти четверть опрошенных. 12% приморцев нервничают, когда коллеги едят и курят во время звонков. А по 11% пребывают в ступоре из-за отсутствия включенных камер и нецензурной брани коллег.

Наиболее частым источником раздражения во время переписки в мессенджерах стало длительное ожидание ответа от коллег и несвоевременное чтение сообщений (по 25%). На втором месте — смешение информации в одном чате и сложности с поиском нужных сообщений (17%). Тройку раздражительных факторов замкнули сообщения, не связанные с работой, мемы и картинки (14%).

