В Москве появился сервис для работодателей и специалистов ИТ-отрасли

В Москве разработали методологию оценки знаний и навыков специалистов, занятых в области информационных технологий (ИТ). С помощью нового столичного сервиса «Карьера в ИТ» на платформе i.moscow соискатели могут подтвердить свою квалификацию, а компании — проверить компетенции кандидатов на вакансии. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Оценка проводится в формате тестирования. По каждому направлению предусмотрено больше 100 вопросов, включающих теоретическую и практическую части. Сейчас программа охватывает 40 специальностей — от разработчиков мобильных приложений до дизайнеров цифровых продуктов. В дальнейшем список будет расширяться», — сказала Наталья Сергунина.

По итогам испытания пользователь получит подробную статистику с баллами, набранными по каждой компетенции, а также сертификат с указанием уровня квалификации. Срок действия документа — два года.

Эффективность методологии уже признало более 30 крупных отечественных компаний.

В 2026 г. функционал сервиса дополнят. Например, появятся задания по написанию компьютерного кода, а также кейсы на понимание отраслевых задач для бизнеса.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

В среднем прохождение теста занимает около 120 минут. Попробовать свои силы может любой желающий.

По статистике сдачи в столице добровольного квалификационного экзамена цифровые профессии остаются в числе самых востребованных. На них приходится треть всех тестирований. Проект «Карьера в ИТ» создан для того, чтобы поддержать этот спрос и дать москвичам инструмент для эффективной оценки своего профессионального уровня.

