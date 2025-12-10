Разделы

Долгое ожидание ответа коллег в мессенджерах раздражает треть петербуржцев

МТС и входящая в нее платформа «МТС Линк» изучили, как жители Северо-Западного федерального округа относятся к рабочим онлайн-встречам, и выяснили, что больше всего их раздражает в процессе коммуникаций. Самой нервирующей проблемой стало опоздание коллег на онлайн-встречи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, более 70% опрошенных в Санкт-Петербурге и других северо-западных регионах положительно оценили рабочие коммуникации и их структурированность. Однако 40% принявших участие в опросе отметили, что из-за отсутствия правил взаимодействия и нехватки координаторов возникают сложности при общении с коллегами. К тому же в половине случаев трудности на рабочих встречах вызваны самими участниками: многие сотрудники не сосредоточены и часто отвлекаются во время созвонов.

Практически половина опрошенных считают неуместными частые опоздания участников онлайн-конференций и отсутствие вовлеченности в рабочие процессы (20% и 19% соответственно). 17% петербуржцев раздражаются, когда коллеги едят и курят во время звонков. А 10% пребывают в ступоре из-за отсутствия включенных камер.

Наиболее частым источником раздражения во время переписки в мессенджерах стало длительное ожидание ответа от коллег (35%). На втором месте — проблема, связанная с несвоевременным чтением сообщений (29%). Тройку раздражительных факторов замкнула сложность поиска нужных материалов в общих чатах среди больших объемов информации (18%).

