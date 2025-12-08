Разделы

Техника
|

Пермяки активно покупали беспроводные наушники в черную пятницу

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Пермяки в период скидок купили на 32% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший спрос пришелся на беспроводные модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В целом по стране рост наблюдается и в других крупных категориях товаров. Например, на смартфоны пришлось 25% всех покупок в розничной сети МТС за период распродаж. Продажи смартфонов в штуках выросли на 8% год к году и на 14% относительно октября 2025 г. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

Инженерное образование в России сдает позиции. Сначала специалистов плохо учат, а потом им мало платят

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще