Пермяки активно покупали беспроводные наушники в черную пятницу

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Пермяки в период скидок купили на 32% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший спрос пришелся на беспроводные модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В целом по стране рост наблюдается и в других крупных категориях товаров. Например, на смартфоны пришлось 25% всех покупок в розничной сети МТС за период распродаж. Продажи смартфонов в штуках выросли на 8% год к году и на 14% относительно октября 2025 г. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).