ГК «Базис» объявила о покрытии книги заявок на IPO по верхней границе ценового диапазона

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, сообщило о статусе предварительного сбора заявок инвесторов в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций.

На текущий момент общий спрос инвесторов на акции превысил объем IPO в размере 3 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию.

Предварительный сбор заявок будет окончен в 15:00 9 декабря 2025 г. по московскому времени. Заявки на приобретение акций можно подать через ведущих российских брокеров.

Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок.

В рамках IPO будет предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% размера предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов акциями на Московской Бирже.

Ожидается, что торги акциями на Московской Бирже начнутся 10 декабря 2025 г. под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.

В случае завершения IPO «Базис» действующие акционеры, которым в совокупности принадлежит более 99% акций, и аффилированные с ними лица примут на себя установленные соглашениями с организаторами обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.

